Hrvatica spremna zaigrati u Americi, samo joj jedno pitanje stoji na tome putu...

Hrvatske košarkašice održale su dva ciklusa priprema za Europsko prvenstvo koje će 17. lipnja početi u Francuskoj i Španjolskoj.

Prvi dio priprema obavljen je u Svetom Martinu na Muri, a drugi u Poreču gdje su igrale četiri prijateljske utakmice i u sve četiri pobijedile, po dvaput Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Košarkašice su imale dva slobodna dana, a danas nastavljaju s pripremama u Splitu gdje će ostati do 7. lipnja. U Splitu će igrati s Grčkom i Slovačkom.

U Poreču kao doma

– Dobro je što nisam morala daleko putovati na slobodne dane. Kako su pripreme bile u Poreču, do kuće sam imala pet kilometara – kaže Ivana Dojkić, kapetanica hrvatske reprezentacije.

Kako je bilo u Poreču, odigrale ste prve utakmice?

– Odlično. Ovdje smo imale vrhunske uvjete, dvorana je u sklopu hotela, a utakmice smo igrale u dvorani Veli Jože. Žatika je bila zauzeta Europskim prvenstvom u karateu. Što se tiče utakmica, u prvoj smo uvjerljivo svladale Crnogorke, no treba istaknuti da su one došle na utakmicu izravno iz autobusa, a i nedostajale su im neke igračice. Već u drugoj utakmici pružile su puno jači otpor. Bosna i Hercegovina pokazala se kao puno zahtjevniji suparnik. Njihova najbolja igračica, Marica Gajić, dobra mi je prijateljica. Igrale smo nekad zajedno u Celju.

Prošlu sezonu proveli ste u Pragu, ali zbog pandemije nije se baš puno igralo?

– Predugo smo bili bez treninga i utakmica. Sljedeće sezone selim se u Italiju. Potpisala sam za Bolognu. Čelnici kluba žele imati jak ženski i muški sastav. Igrat ću u gradu u kojem igra Mila Teodosić, jedna od najboljih europskih razigravačica. Nažalost, Ana-Marija Begić ne ostaje u klubu tako da se u Italiji nećemo družiti.

Europsko prvenstvo već je jako blizu, kakva su vaša očekivanja?

– Imamo zaista jaku skupinu u kojoj su Francuska i Rusija favoriti. Mi ćemo se s Češkom boriti za treće mjesto koje vodi u drugi krug.

Kapetanica hrvatske reprezentacije bila je sjajna u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Bila je prva po broju koševa po utakmici – 25,5, a prvo mjesto dijeli s Ukrajinkom Jagupovom. Po ukupnom broju koševa bila je treća, no igrala je u samo četiri od ukupno šest utakmica. Na trećem je mjestu i po prosječnom broju osvojenih lopta (3,3).

– U reprezentaciji je sve na visokom nivou, od atmosfere, suigračica, stožera… Svi svakodnevno daju sve od sebe i smatram da smo na dobrom putu da što bolje započnemo natjecanje po skupinama na EuroBasketu. Omogućeno nam je da se brzo prilagodimo na sve moguće promjene i posebne režime te da pažnju usmjerimo na to da fizički i psihički budemo spremne za sve izazove koji su pred nama – ističe Ivana.

Jedva čekam gledatelje

U Francuskoj će, kako sada stvari stoje, biti dopušten određen broj gledatelja

– Oduvijek se volim fokusirati na ekipu i na ono što trebam raditi na terenu. Nikada me publika nije previše opterećivala, nije mi stvarala pritisak. Ali moram priznati da nakon ove duge i naporne sezone bez gledatelja na tribinama jedva čekam da ponovno zaigram i osjetim tu energiju s tribina.

Još se nadate nastupu na Igrama?

– Sanjam nastup na Olimpijskim igrama od dana kad sam se počela baviti sportom. Postignemo li dobar rezultat na EuroBasketu, otvorit će nam se mnoge nove prilike koje nas mogu dovesti i do Olimpijskih igara 2024.

Kako koristite ovo malo slobodnog vremena?

– U ritmu između košarke i studija teško mi je pronaći malo slobodnog vremena za sebe. Kad se to i dogodi, volim provesti vrijeme u prirodi, pročitati kakvu dobru knjigu, biti u kontaktu sa svojim najdražima. Studiram marketing, društvene medije i odnose s javnošću na DOBA fakultetu. Sviđa mi se modernizirani način studiranja koji mi pružaju na fakultetu te znanja i vještine koje usvojim odmah primjenjujem u svakodnevnom životu – zaključila je Ivana koja je imala i kombinaciju da poslije Europskog prvenstva ode igrati za WNBA sastav New York Liberty, no pitanje je hoće li joj Bologna to dopustiti.