Hrvati opet među najbrojnijim strancima u Italiji

Bilo je nekoć sedam sestara, jedna ljepša od druge. U zlatno vrijeme Serie A Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina i Parma imali su moć, novac, stil... Primat su poslije preuzele druge lige, no to vrijeme blještavila se vraća. Danas su u talijanskom nogometu ostale samo tri “sestre” i četiri rođakinje koje su s godinama postajale sve nekonkurentne u utrci za titulom. Juventusova dominacija u Serie A postala je monotona, no nakon osam uzastopnih naslova prvaka “Stara dama” ove će sezone ipak imati ozbiljnije utakmace jer Napoli i Inter godinama nisu bili bliži. Započeta je sezona u kojoj ćemo gledati obračun tri velika trenerska “mozga”.

Carlo Ancelotti nastavlja s Napolijem gdje je stao prošle sezone, Antonio Conte koji je Juventusu kao igrač i trener dao 16 godina svoga života vratio se u Serie A, ali na klupu rivala Intera. U talijanski nogomet vratio se i Maurizio Sarri koji je, pak, tri godine s Napolijem pokušavao prekinuti Juventusovu dominaciju, a sada će je pokušati nastaviti.

Juventus je uložio ozbiljan novac u prijelazni rok, ukupno 188 milijuna eura za petoricu nogometaša. Inter je najavio velike ambicije, a ni Napoli nije štedio, a prijelazni rok još nije gotov. Iza leđa konkurenata za naslov vodit će se također borba za mjesto koje vodi u Ligu prvaka.

Milan je na jednom novom početku, s novim trenerom i s klupskim legendama Paolom Maldinijem i Zvonimirom Bobanom, u Romi je još u tijeku rekonstrukcija momčadi, dok će se Lazio pokušati vratiti u Ligu prvaka. Hrvati će, pak, i ove sezone biti među najbrojnijim strancima, 15 će ih biti pod ugovorima s talijanskim prvoligašima. Brojniji su Brazilci (39), Argentinci (25), Francuzi (17) te Poljaci (16). Od četiri strana trenera u Serie A, dvojica su Hrvati – Igor Tudor u Udineseu i Ivan Jurić u Veroni.

>>> Pogledajte koliko vrijede hrvatski nogometaši