Hrvat živio sa 600 kuna tjedno i radio noćne smjene, a sada je postao hit u svijetu!

Alen Babić (31) uspio je u londonskoj O2 Areni i na sebe privukao pozornost boksačkog svijeta. Nakon velikog kreševa, i dva doživljena nokdauna, hrvatski "Divljak" je pobijedio Poljaka Adama Balskog jednoglasnom odlukom sudaca. I tako stekao WBC-ov srebrni pojas koji simbolizira status prvog izazivača svjetskog prvaka bridgerweight kategorije Kolumbijca Oscara Rivasa.

A da je Babić sve veći hit među navijačima svjedoči i podatak o "trendingu" na twitteru u Velikoj Britaniji u subotu navečer. Naime, između 21 i 23 sata po lokalnom vremenu Alen "The Savage" Babić i način na koji se borio bio je najkomentiranija tema. Tog časa bio je hrvatski "Divljak" ispred nogometaša Kyliana Mbapea koji se tog dana zahvalio Real Madridu na bajoslovnoj ponudi ili pak ispred televizijskog šoua "Britain's Got Talent".

Nakon što se dobro odmori i oporavi, Babiću ne preostaje ništa drugo nego nadati se da je Eddie Hearn, jedan od najmoćnijih boksačkih promotora na svijetu, čovjek od riječi. A on je uoči ove borbe rekao:

- Ako Alen pobijedi Balskog, borit će se za naslov svjetskog prvaka s Oscarom Rivasom.

Dakako, prije toga Rivas mora pobijediti svog poljskog izazivača Rozanskog. A Babo će bez kolebanja ući u ring bilo kome od njih dvojice. Babić može biti ponosan na sve što je napravio budući da je krenuo od nule - kao redar u noćnim klubovima o čemu je Filip Hrgović često posprdno govorio.

– Je se svoje redarske prošlosti ne stidim. Radio sam to sedam godina, skoro svaki vikend, tako da sam i na mečeve odlazio iz noćne smjene. Radio sam za 300 kuna po noći, samo petak i subotu, pa bih imao tih 600 kuna za cijeli tjedan, za gorivo i hranu. U to vrijeme imao sam deset kilograma manje, a i danas mi ne treba puno hrane jer sam naučio živjeti s malo. Puno dobrih stvari izašlo je iz toga pa sam u to vrijeme upoznao i svoju zaručnicu – rekao nam je nedavno Babić.

Velika podrška mu je zaručnica Klara.

– Klara studira klavir i suprotnost je meni. Ona je pametna, profinjena, lijepo govori, ne psuje. Ona svira klavir, a ja se tučem. Malo tko vjeruje da smo mi par. No ona je bila sa mnom kada sam bio nitko i ništa i zato će biti sa mnom i kada budem imao sve. Meni novac ne znači toliko koliko energija ljudi koje imam oko sebe.

Koliko ga je taj život redara u noćnim klubovima očvrsnuo?

– Ja sam i dalje redar, ali u ringu. To sam radio jer sam morao od nečega živjeti, ali i jer volim braniti slabije. Tada sam, izgleda, izgubio taj osjećaj da idem sebe čuvati. Bilo je tu i straha i sreće, radio sam i krive stvari, a ovo sada je med i mlijeko.

Zaručnici zacijelo nije lako gledati kada izabranik njezina srca u svaku borbu ulazi u stilu “sve ili ništa”.

– To je moj stil i znam da će doći i poraz. Svi gledaju da tu nulu u rubrici poraza zadrže što duže, a to je teret koji je teško nositi. Ja sada letim na oblacima, no držim se što niže jer znam da ću kad-tad pasti i nadam se da ću i tada imati iste prijatelje. No uvjeren sam da će me još tri-četiri godine bilo tko teško pobijediti – rekao je tada Babić.

