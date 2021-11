Hrvat se upisao u povijest: Zaradio je milijune i postao slavan, ali je ostao dječarac

Domagoj Duvnjak nakon prijateljskog susreta protiv Slovenije postao je najbolji strijelac rukometne reprezentacije Hrvatske u njezinoj povijesti. Kapetan reprezentacije postigao je 720 pogodaka i na vječnoj listi pretekao je Mirzu Džombu, legendarno desno krilo, koji je postigao 719 pogodaka. Džombi je za taj broj pogodaka trebalo 185 utakmica, Duvnjaku su za 720 pogodaka trebale 223 utakmice. Džomba je za reprezentaciju igrao 11 godina, oprostio se u 31. godini, dok Duvnjak igra već 14 godina i ima 33 godine. No Duvnjak lovi još jedan rekord – po broju nastupa za Hrvatsku. Za sada je rekorder Slavko Goluža s 256 nastupa, dok Igor Vori ima dva nastupa manje.

Sa 16 najbolji strijelac lige

– Svaka čast Duvnjaku koliko dugo igra na visokom nivou. Bio sam igrač kad ga je tadašnji izbornik Lino Červar 2006. godine prvi put pozvao na okupljanje reprezentacije. Godinu dana kasnije već sam bio pomoćni trener reprezentacije kada je Duvnjak prvi put zaigrao na jednom velikom natjecanju. Kao Červarov pomoćni trener od 2007. do 2010. godine te kao izbornik Hrvatske od 2011. do 2015. godine gledao sam kako Duvnjak napreduje iz godine u godinu. Na kraju krajeva ja sam bio taj koji ga je prvi put uveo u prvu postavu reprezentacije, i to ispred Ivana Balića – kaže Slavko Goluža.

Domagoj Duvnjak počeo je karijeru u rodnom Đakovu, a već s 14 godina u kadetsku reprezentaciju pozvao ga je Irfan Smajlagić. Kasnije je kadetsku reprezentaciju preuzeo Vladimir Canjuga, kao kadet Duvnjak je osvojio naslov europskog prvaka u Estoniji, a proglašen je i igračem prvenstva. Kao igrač Đakova debitirao je u Prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi sa 16 godina. Već dvije godine kasnije postao je najboljim strijelcem lige.

– U dogovoru s njegovim ocem doveli smo ga u Zagreb još kao tinejdžera. Mislim da je još išao u četvrti razred srednje škole – rekao je Zoran Gobac, u to vrijeme alfa i omega Zagreba.

U prvoj utakmici u Ligi prvaka, u dresu Zagreba, Duvnjak je postigao pet pogodaka protiv Flensburga u gostima. U Zagrebu su tada igrali Kaleb, Šola, J. Valčić, Horvat...

Iz Zagreba je uz rekordnu odštetu od milijun eura došao u Hamburg, s kojim je osvojio Ligu prvaka 2013. godine. Nakon Hamburga 2014. otišao je u Kiel, u kojem je i danas. Zanimljivo je da je i s Kielom osvojio Ligu prvaka, 2020. godine. U Njemačkoj je već 12 godina.

Debitirao je za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2007. godine, na kojem smo osvojili peto mjesto. Od tada do danas igrao je na svim velikim rukometnim natjecanjima. Dakle, igrao je na ukupno osam svjetskih i sedam europskih prvenstva te na Igrama u Pekingu, Londonu i Riju. Osvojio je ukupno osam medalja na velikim natjecanjima – četiri srebra i četiri bronce. Dakle, nedostaje samo jedna zlatna medalja. Vremena je sve manje jer, prema nekim prognozama, Duvnjak bi se trebao oprostiti na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2025. godine, kada će imati 37 godina. Priliku za zlatnu medalju imat će još na dva EP-a, 2022. i 2024. godine, te na SP-u 2023. i 2025., odnosno na Igrama u Parizu 2024. godine.

– O Duvnjaku mogu govoriti satima. I to samo u superlativima. Takvog igrača svaki bi trener poželio u svojoj momčadi. On je pravi lider, odgovoran u igri, utječe na suigrače, ali ne vikom. On je primjer mladim igračima. Vidio sam to na nekoliko treninga na kojima sam bio uoči utakmice protiv Slovenije. Vidi se koliko ga mladi poštuju, slušaju. On jednostavno donosi pozitivu, dobru atmosferu. Novac i slava nisu ga nimalo promijenili. Kakav je bio s 18 godina, takav je i danas. Ponekad izgleda još uvijek onako dječački razigran. Malo je takvih igrača na svijetu. Rekao bih, Karabatić i on. I nitko više. I ono što me posebno oduševilo – još vijek je gladan uspjeha, ima volju i želju. U karijeri je osvojio sve, sve osim zlatne medalje s hrvatskom reprezentacijom – kaže Lino Červar, bivši izbornik Hrvatske.

Nedostaje još samo zlato

Upravo je s vama imao priliku osvojiti to zlato, i to čak četiri puta.

– Da, igrali smo tri finala na europskim prvenstvima i jedno finale na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu 2009. U svim finalima bili smo jako blizu pobjede, možda najbliže 2020. u Stockholmu, gdje je Duvnjak odigrao jedno od svojih najboljih velikih natjecanja – naglasio je Červar.

Kao srednji vanjski postiže jako puno pogodaka?

– Istina. Ima zaista velik broj rješenja. On je jedan od rijetkih igrača koji postiže pogotke s poda. Ali može i iz kontre, prodora jedan na jedan, iz skok-šuta. Ma, kompletan je igrač. Nije uzalud Kiel s njim produljio ugovor do 2024. godine, kada će napuniti 36 godina – kaže Červar.

Bili ste hrabri kada ste ga “bacili u vatru” s 18 godina?

– Mislim da nam takve hrabrosti nedostaje u reprezentaciji godinama. A imamo dobrih mladih igrača kojima treba dati priliku – zaključio je Červar.