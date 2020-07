Hrvat piše povijest, a čelnici ga uopće nemaju u svojim planovima

Dan uoči finala njemačkoga kupa, u kojemu se danas od 20 sati sastaje s Bayerom iz Leverkusena na Olimpijskom stadionu u Berlinu, Bayern je objavio da je u Leroy Sane (24) njegov novi nogometaš. Krilni igrač prešao je iz Manchester Cityja u najveći njemački klub u transferu vrijednome 50 milijuna eura, te potpisao petogodišnji ugovor.

Zašto je ovaj transfer znakovit, kao i izjava koju je Bayernov sportski direktor Hasan Salihamidžić dao odmah nakon njegove objave?

– Presretni smo što je Leroy stigao u Bayern. On je igrač koji čini razliku na terenu i pojačat će svojom kvalitetom našu momčad. Sa Sergeom Gnabryjem, Kingsleyem Comanom i Leroyem sad smo jako dobro pokriveni na krilnim pozicijama koje su bitne za našu igru – kazao je Salihamidžić, namjerno ili nenamjerno preskočivši ime Ivana Perišića.

Drugo finale kupa nakon lipnja

A naš reprezentativac, koji ostaje na posudbi u Bayernu do 23. kolovoza, odnosno do završetka natjecanja u Ligi prvaka, ima iza sebe vrlo solidnu sezonu, sa šest pogodaka i devet asistencija, i do jučer se činilo da je sigurna opcija Bavaraca za sljedeću sezonu. No sada je njegov ostanak u Münchenu upitan...

I dok Rummenigge i Salihamidžić razmišljaju što će s Perišićem, on ove sezone ispisuje povijest. Naime, Omišanin je nedavno postao prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio naslove prvaka s dva njemačka kluba, a sada to isto može ponoviti i u njemačkom kupu.

Međutim, osvoji li Ivan danas s Bayernom ovaj trofej, bit će mu ovo treći naslov u ovome natjecanju, u kojemu je već bio pobjednik 2012. godine s Borussijom Dortmund, a 2015. godine s Wolfsburgom. Tri trofeja u Kupu s različitim klubovima u istoj zemlji, k tome i u petici, time se ne može pohvaliti baš puno igrača.

Ivan Perišić već se nalazi u odabranom društvu hrvatskih nogometaša koji su osvajali dvostruke krune (prvenstvo i kup) u ligama petice. Najuspješniji na tom planu uvjerljivo je Mario Mandžukić, koji je ‘dupliće’ osvajao čak četiri puta: 2013. i 2014. s Bayernom, te 2016. i 2017. s Juventusom.

Do njega je Ivan Rakitić s tri duple krune s Barcelonom (2015., 2016., 2018.), dok su se s Bayernom osladila braća Kovač (2003.), te Ivica Olić i Danijel Pranjić (2010.).

Dvostruku krunu s Bayernom osvojila su i dvojica hrvatskih trenera; 1969. Branko Zebec i 2019. godine Niko Kovač.

Inače, današnja utakmica između Bayera i Bayerna bit će tek drugo finale njemačkog kupa koje će se igrati nakon lipnja. Prvi i jedini put do sada to se dogodilo 1974. godine kada su se HSV i pobjednik Eintracht iz Frankfurta sastali 17. kolovoza u Düsseldorfu.

Ovoga je puta razlog kasnijeg odigravanja epidemija koronavirusa, pa će se finale Kupa prvi put igrati bez gledatelja. Na stadionu kapaciteta 75.000 gledatelja bit će samo 700 ljudi iz oba kluba, te iz Njemačkog nogometnog saveza, među njima i izbornik Joachim Löw.

– Žalosno je što će se tako velika utakmica igrati bez prisustva gledatelja. Za naše navijače bio bi to vrhunac sezone – kazao je legendarni Rudi Völler, sportski direktor Bayera.

Bayerov gubitnički niz

Kad smo već kod apotekara iz Leverkusena, malo se europskih klubova može pohvaliti takvim gubitničkim nizom u svim natjecanjima kao oni.

Naime, posljednji Bayerov trofej datira iz 1993. godine kada je osvojen njemački kup, a nakon toga apotekari su u finalu tog natjecanja bili 2002. i 2008. godine. Potom su čak pet puta bili njemački doprvaci, te su jednom bili poraženi u njemačkom Superkupu (1993.) i u finalu Lige prvaka (2002.).

Zanimljivo, te famozne 2002. godine nogometaši Bayera Butt, Ramelow, Ballack, Schneider i Neuville ispisali su povijest kao najveći gubitnici njemačkog nogometa.

Naime, ta je nesretna petorka u razdoblju od dva mjeseca najprije bila izgubila utrku za naslov prvaka u Bundesligi, zaostavši za prvakom Borussijom Dortmund samo jedan bod, potom su u finalu njemačkog kupa bili poraženi od Schalkea, zatim i od Real Madrida u finalu Lige prvaka, a onda su kao reprezentativci Njemačke izgubili i finale Svjetskog prvenstva u Japanu i Koreji od Brazila.

U toj sezoni za Bayer su nastupala trojica Hrvata, Boris Živković, Marko Babić i Jurica Vranješ.