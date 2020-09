Hrvat Marko Čeko pobjednik u skoku u dalj

Mladi hrvatski atletičar Marko Čeko osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj na 70. izdanju Hanžekovićevog memorijala s rezultatom 7.92 metara.

Aktualni hrvatski prvak na 100 i 200 m te u skoku u dalj pobjednički skok je ostvario u trećoj seriji.

Drugi je bio naš Filip Pravdica sa 7.71, koliko je preskočio i trećeplasirani Srbin Lazar Anić.

"Sretan sam zbog pobjede, 7.92 m je dobar rezultat na Hanžeku. Atmosfera je bila odlična, premda stadion nije bio pun," kazao je 20-godišnji član kninskog kluba Sveti Ante.

Čeko je na nedavnom prvenstvu Hrvatske postao prvak na 100 i 200 metara te u skoku u dalj. Pritom s vrlo zapaženim rezultatima, pogotovo u dalju gdje je slavio sa 8.04 metara što je njegov osobni rekord.

Time je postao tek četvrti Hrvat kojemu je uspjelo preskočiti tu čarobnu granicu, a njegov je rezultat treći najuspješniji.

Hrvatski rekord drži Siniša Ergotić s 8.23 iz 2002., a dalje od Čeke skočio je još jedino Luka Aračić, 8.12 m 2001. Dužinu od 8 metara dohvatio je i Marko Prugovečki skočivši točno 8 metara prije osam godina.

"Mnogo toga se promijenilo nakon tog prvenstva. Novinari su me počeli zvati svaki dan. Bila je to za mene velika promjena, no polako se navikavam," kazao je sa smiješkom.

Otkrio je kako ne razmišlja previše o hrvatskom rekordu koji iznosi 8.23 metara.

"Idem polako, iz natjecanja u natjecanje. Možda rekord oborim na idućem natjecanju, možda za dvije godine, a možda nikada," poručio je.

REZULTATI PRVOG DIJELA VEČERI:

MUŠKI:

DISK

1. Daniel Stahl (ŠVE) 68.87 (rekord mitinga)

2. Andrius Gudžius (LIT) 68.22

3. Simon Petersson (ŠVE) 66.30

SKOK U DALJ

1. Marko Čeko (HRV) 7.92

2. Marko Pravdica (HRV) 7.71

3. Lazar Anić (SRB) 7.71

3000 metara

1. Jan Kokalj (SLO) 8:10.06

2. Vid Botolin (SLO) 8:17.12

3. Lovro Nedeljković (HRV) 8:24.36

400 metara

1. Luka Janežič (SLO) 45.93

2. Rabaj Jousif (VB) 45.99

3.Mateo Ružić (HRV) 47.87

ŽENE:

3000 metara

1. Bojana Bjeljac (HRV) 9:18.07

2. Teodora Simović (SRB) 9:41.52

3. Lenka Nikolić (SRB) 10:06.72