Hrgović ga je nokautirao, tko bi očekivao da će sada ovo otkriti

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (12:0) još uvijek nema dogovorene nove borbe, ali i dalje marljivo trenira iz dana u dan. Navodno bi mu prvi protivnik u ovoj godini trebao biti opasni Kongoanac Martin Bakole Ilunga (18. po Box Recu) što bi Hrgoviću (23. po Box Recu) trebala biti prva borba u karijeri protiv bolje rangiranog protivnika.

S druge strane, Eric Molina kojega je u prosincu 2019. nokautirao upravo Hrgović priprema se za meč s Fabiom Wardleyjem. Ta je borba na rasporedu 6. ožujka, ali je usput stigao i nahvaliti našega Filipa za Sky Sports.

- Hrgović se borio s Joeom Joyceom. Oni su ubili go*vno jedan u drugome... Hrgović se ne povlači. Pogodio sam ga, a pogađali su ga i drugi, no nitko ga nije uzdrmao, ozlijedio, natjerao da izgubi tlo pod nogama - on nikad nije bio zaustavljen. A to vam govori puno toga jer on se u ringu nalazio s dobrim udaračima i velikim teškašima. Ako usporedim Hrgovića i ovog klinca Wardleyja... Ne znam baš može li Fabio izdržati toliko toga. Čak ni ne znam može li puno teškaša izdržati toliko toga kao Hrgović.

- Dopustite da vam kažem nešto o Hrgoviću, nešto što jako dobro znam. A radi se o nečemu što ne znamo za Wardleyja. Hrgović ima jednu od najčvršćih brada za koju vi još ne znate. Iza tog lika je više od 100 amaterskih mečeva, a borio se i u ligi World Series of Boxing - rekao je Molina.