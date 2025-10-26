Hoće li ova Fabregasova izjava potpaliti glasine o sukobu s Baturinom? 'Neke stvari ne očekuješ'

Martin Baturina, jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša, ovog je ljeta za golem novac otišao iz Dinama u talijanskim Como. Mnogi su se začudili izboru kluba jer su vjerovali da je njegov talent za više nogometne razine, ali bili su uvjereni da će imati odličnu minutažu te da ima vremena za najveće klubove.

Baturina, međutim, ni u Comu nema veliku ulogu, minute dobiva na kapaljku, zbog čega postoji bojazan da bi mogao ostati bez SP-a ili na njemu imati minornu ulogu.

Njegov status nije se poboljšao ni jučer na gostovanju kod Parme, u utakmici koja je završila bez pobjednika, ali i bez pogodaka. Hrvatski reprezentativac u igru je ušao tek u 72. minuti. Nakon susreta trener Cesc Fabregas prokomentirao je njegovu igru i istaknuo da je nekim stvarima nezadovoljan.

- U prvom poluvremenu mučili smo se s izgradnjom igre. U drugom smo bili bolji nakon ulaska Nicolasa Kuhna i Assanea Diaa. Otvorili smo se, igrali jedan na jedan i preuzeli kontrolu, iako nismo bili osobito opasni. Nisam potpuno sretan, ali kući nosimo bod. Kad već ne možeš pobijediti, onda barem ne smiješ izgubiti, prokomentirao je igru momčadi, a onda dodao:

- Kuhn i Baturina su dobro ušli u utakmicu, a onda su u završnici napravili neke pogreške u dodavanjima koje ne očekuješ od takvih igrača. Ali ima i puno pozitivnih stvari u njihovoj igri.

Baturina ove sezone ima šest nastupa za Como. Dvaput je bio prvotimac, jednom u Serie A i jednom u Kupu, dok je u ostalim susretima ulazio s klupe. Sakupio je 193 minute na terenu, što je samo 32 minute u prosjeku, te ima jednu asistenciju. Talijanski mediji svojevremeno su šuškali o tome da se Fabregas i Baturina ne vole, da mu je španjolski trener zamjerio manjak angažmana u pojedinim trenucima, ali takve glasine nikad nisu potvrđene. Štoviše, Fabregas je tada dao izjave kojima je pokušao sve smiriti.

- Previše je pritiska na njemu, ima samo 22 godine, bit će vremena i mjesta i za njega. Došao je ovdje iz drugog stila nogometa, s drukčijom razinom intenziteta. Nekad kad forsiraš stvari u životu, onda samo pogoršaš situaciju. Čujem ljude da pričaju o odšteti od 18 milijuna eura i glume kao da bi zbog te odštete trebao biti Maradona. Ljudi, smirite se. Svima treba vrijeme za prilagodbu. Vjerujem u njega, ali i on je svjestan da je puno jake konkurencije za mjesta i da želi dokazati da zaslužuje igrati kad dođe vrijeme za to, rekao je tom prilikom Fabregas.