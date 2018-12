Hit na internetu: Kako je ponekad teško zabiti gol!

Nevjerojatan video s jedne engleske nižerazredne utakmice postao je hit na društvenim mrežama. Naime, tijekom subotnjeg susreta za FA trofej Wingate & Finchley - Dulwich Hamlet (2:0) dogodila se neobična situacija pred vratima gostujuće momčadi.

Obrana Dulwich Hamleta bila je na velikom iskušenju, ali se ovom prilikom uspjela obraniti.

Here’s the moment you’ve been (secretly) waiting for, the goal line scramble vs @DulwichHamletFC - as mentioned on @btsportscore by @JeffBrazier...



HOW did we not score?! 🙈 pic.twitter.com/yfZd2ZTFwk