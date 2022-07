Harden se odrekao 15 milijuna, želi što prije osvojiti naslov

Amerikanac je u potrazi za NBA prstenom. Košarkaš Philadelphia 76ersa James Harden pristao je na smanjenje plaće od 15 milijuna dolara za nadolazeću sezonu.

Učinio je to kako bi Philadelphia imala više prostora pri sastavljanju momčadi, a naslov vidi kao cilj.Nije iskoristio opciju koju je imao u ugovoru, da iduće sezone zaradi 47 milijuna.

