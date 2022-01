Hajduk otkazao pripreme u Portugalu zbog 10 zaraženih

Zbog ukupno deset igrača i članova stožera nogometnog kluba Hajduk pozitivnih na koronavirusom taj je klub otkazao svoje pripreme u Portugalu na koje je trebao otputovati u subotu, 8. siječnja, izvijestili su u četvrtak iz Hajduka.

Uprava i sportski segment Kluba, kako se navodi na klupskoj stranici,donijeli su danas odluku o otkazivanju planiranih priprema u Portugalu gdje su prva momčad i stožer trebali boraviti od 8. do 23. siječnja.

"Imamo situaciju unutar momčadi gdje je utvrđeno da je ukupno 10 igrača i članova stožera pozitivno na Covid 19," rekao je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

Po njegovim riječima, Ajax je također potvrdio da napušta trening kamp u Portugalu, dok je Servette otkazao put čime su automatski otpale i planirane prijateljske utakmice s tim klubovima na planiranim pripremama u Portugalu.

"Iz tih razloga, ali prvenstveno zbog zaštite samih igrača i članova stručnog stožera, Klub je donio odluku da se neće otputovati na drugi dio priprema u Portugal, već će se nastaviti trenirati u Splitu," kazao je Nikoličius.

Liječnička služba. objasnio je on, od samog početka provodi pojačani nadzor, no, nažalost, situacija u Hrvatskoj i svijetu je takva da su u posljednjim danima zabilježeni rekordni slučajevi, a to nije zaobišlo ni nas ni druge klubove tako da su brojne momčadi prisiljene otkazati svoje pripremne baze.

"Želim napomenuti kako smo na samom početku planiranja predvidjeli i itekako bili svjesni opcije otkazivanja priprema te su naši troškovi pokriveni osiguranjem," rekao je Nikoličius.