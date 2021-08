Hajduk našao zamjenu za Vuškovića: Stigao Nikola Katić!

Hrvatski 24-godišnji stoper Nikola Katić novi je igrač splitskog Hajduka, nakon što je u utorak hrvatski prvoligaš dogovorio njegovu posudbu iz škotskog Rangersa, objavili su 'bijeli' na svom službenom internetskom portalu.

Katić je Hajduku posuđen do kraja tekuće sezone uz mogućnost otkupa ugovora po isteku posudbe, ali Rangersi imaju mogućnost pozvati igrača natrag u svoje redove u siječanjskom prijelaznom roku, ukaže li se za to potreba.

Za 24-godišnjeg nogometaša rođenog u Ljubuškom ovo će biti drugi angažman u hrvatskoj Prvoj ligi u kojoj je nastupao za koprivnički Slaven Belupo sve do odlaska u Rangerse 2018. U dresu aktualnih prvaka Škotske Katić je odigrao ukupno 59 utakmica i postigao šest pogodaka. No, propustio je cijelu prošlu sezonu zbog rupture križnog ligamenta u koljenu.

"Prvi dojam je stvarno super, zaista sam zadovoljan što smo postigli dogovor i što postajem dijelom Hajduka. Brzo smo se dogovorili, čim smo saznali za obostrani interes, a privuklo me to što Hajduk teži najvišim ciljevima i što se to slaže s mojim karakterom. Nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar rezultat. Gledao sam Hajduk, znam da ekipa ima veliki potencijal i nadam se da su velike stvari ispred nas", izjavio je nakon potpisa za Hajduk Nikola Katić koji je bio redovni član hrvatske U-21 reprezentacije, a ima jedan nastup i u seniorskoj izabranoj vrsti.

"Bilo je jako važno brzo reagirati nakon Vuškovićeve posudbe u Njemačku i pronaći kvalitetnog igrača na poziciji centralnog braniča. Trebat će mu nešto vremena za adaptaciju, ali poznavajući njegov karakter i radnu etiku, vrlo brzo će vratiti igru na nivo koji je imao prije ozljede. Drago nam je što se radi o igraču koji je ujedno i navijač Hajduka, poznaje mentalitet i atmosferu koja okružuje klub. Imao je i druge ponude i opcije u ovom prijelaznom roku, ali njegova želja bila je priključiti se Hajduku i to trebamo cijeniti", izjavio je i novom pojačanju sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.