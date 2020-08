Grozne scene: Biciklist se bori za život nakon sramotnog poteza kolege

Nizozemski biciklist Fabio Jakobsen, koji je teško pao u samoj završnici prve etape utrke Kroz Poljsku nalazi se u životnoj opasnosti izjavila je glavna liječnica utrke Barbara Jerschina.

"Istina je, njegov je život ugorožen. Izgubio je jako mnogo krvi te je zadobio brojne ozljede glave. Oslobodili smo mu sve dišne putove te dali kisik i sve potrebne lijekove. Srce radi normalno", kazala je liječnica.

Jakobsen je u posljednjim metrima etape pokušao preteći sunarodnjaka Dylana Groenewegena koristeći mali prostor između njega i zaštitne ograde, ali Groenewegen je pri brzini od 80 kilometara na sat skrenuo udesno s isturenim laktom u namjeri da zatvori Jakobsenu prolaz, a to je imalo katastrofalne posljedice. Jakobsen je udario u zaštitnu ogradu, napravio salto u zraku te udario u suca zaduženog za foto-finiš koji se nalazio odmah do ograde. Kako je i zaštitna ograda završila na stazi, prilikom prolaska ciljem palo je još nekoliko vozača koji su završili u bolnici. Zbog svog postupka Groenewegen je diskvalificiran te mu je oduzeta etapna pobjeda koja je dodijeljena Jakobsenu, no to će mu biti slaba utjeha jer je završio na intenzivnoj njezi u umjetno induciranoj komi u bolnici u Katowicama.

Iskusni sportski direktor Jakobsenove momčadi Deceuninck-QuickStep Patrick Lefevre Groenewegenov je potez proglasio kriminalnim činom, a sankcije je najavio i Međunarodni biciklistički savez (UCI).

"Snažno osuđujemo opasno ponašanje Dylana Groenewegena koji je gurnuo Fabija Jakobsena u zaštitnu ogradu te prouzročio masovni pad. Takvi ispadi su neprihvatljivi i tražit ćemo od Disciplinske komisije da ga kazni u skladu s ozbiljnosti prekršaja", objavio je UCI.

Prema prvim informacijama, ozljede opasne po život zadobio je i sudac na kojega je Jakobsen naletio, ali izgleda kako njegovo stanje ipak nije tolio ozbiljno.