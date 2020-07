Godinama je Gasperini bio podcijenjen, a sada svi krademo od njega

Hrvatski nogometni stručnjak Ivan Jurić (44) izjavio je da ima puno trenera širom Europe koji "kradu ideje" od stratega Atalante Gian Piera Gasperinija (62), objavili su u petak talijanski mediji.

"Vidim da klubovi u Njemačkoj, ali i drugdje, pokušavaju raditi iste stvari kao što to radi Atalanta. Gasperini je godinama bio podcijenjen, a sada svi krademo od njega, uključujući i Inter. I ja kradem od njega", rekao je Jurić, kojeg je Gasperini trenirao u Genoi.

Nakon igračke karijere Jurić se posvetio trenerskom poslu te je bio Gasperinijev pomoćnik u Interu (2011) i Palermu (2012–2013). Poslije se je Jurić osamostalio i počeo je kao trener Mantove (2014–2015), a u sezoni 2015–2016. uveo je Crotone u Seriu A. Uslijedila su tri mandata u Genoi puna oscilacija, a ove sezone vrlo uspješno vodi Veronu.

"Gasperiniju često spočitavaju neuspjeh u Interu, kojeg je vodio tri mjeseca te je u rujnu 2011. godine nakon četiri poraza u pet utakmica dobio otkaz. Ja sam mu u Interu bio pomoćnik i u tom trenutku niti najbolji trener na svijetu ne bi uspio ništa promijeniti", kazao je Jurić i dodao: "Možda su Klopp i Guardiola trenutno bolji od njega, ali Gasperini je osmislio potpuno novi stil nogometa, koji je izuzetno napadački. To je prva istinska inovacija u nogometu još od tiki-take. Sada svi krademo od njega, ali on je uvijek korak ispred svih. Uopće me ne bi iznenadilo da on razmišlja kako već ove sezone postati prvak Italije".

Sedam kola prije kraja trećeplasirana Atalanta zaostaje devet bodova za vodećim Juventusom, a u subotu je na rasporedu derbi kola Juventus - Atalanta.

Gasperini od ljeta 2016. uspješno vodi Atalantu. Prošle sezone su bili treći u domaćem prvenstvu, ali s najviše postignutih golova (77). Ove su već zabili 85 pogodaka u Seriji A, odnosno 20 više od vodećeg Juventusa, a tome treba pridodati i plasman u četvrtfinale Lige prvaka gdje ih čeka bogati i moćni PSG.