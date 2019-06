Gjergja osvojio jack-pot - osmi naslov prvaka Belgije u nizu

Gradski oci Oostendea s pravom su Dariju Gjergji proljetos dodijelili nagradu za osobu godine jer samo tri mjeseca kasnije on im je donio osmi uzastopni naslov prvaka Belgije.

Naime, košarkaši Oostendea, u četvrtoj utakmici finalne serije, pobijedili su Antwerpen sa 69:62 i tako s 3-1 osvojili krunu, ukupno 19.

Liga je to koju sponzorira najveća europska lutrija EuroMillions i u kojoj prvak nije klub s najvećim proračunom. No, niti to nije spriječilo zadarskog stručnjaka, 43-godišnjeg Gjergju, da od kluba iz ovog grada na obali Sjevernog mora stvori košarkašku dinastiju.

Štoviše, izgradio je imperij nepobjedivosti pa mnogi konkurenti, zapravo, priželjkuju da Gjergja konačno prihvati ponudu iz neke od jačih liga pa da se i neki drugi klub konačno može osladiti s naslovom prvaka.

Pored osam osvojenih prvenstava, Dario je s istim klubom šest puta osvojio belgijski nacionalni kup pa ne treba čuditi što je prošle godine dobio belgijsko državljanstvo. Štoviše, izabran je i za belgijskog izbornika.

U svojoj trenerskoj karijeri Gjergja je bio pomoćni trener Draženu Anzuloviću u KK Zagrebu (dvije godine), Ciboni (četiri godine), Uralu i Charleroiju, a prvi samostalni posao dobio je u Liegeu nakon čega je, još 2011., preuzeo Oostende u kojem se i obiteljski skrasio i tu namjerava ostati živjeti.

Inače, Dario je dosad tri puta proglašavan za trenera godine u Belgiji, a sasvim logičnim se čini da taj epitet ponese i za ovu sezonu.

