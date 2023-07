Gazzetta otkriva zašto je Brozović napustio Inter: Izabrao je Hrvatsku ispred talijanskog giganta

Hrvatski veznjak Marcelo Brozović nakon više od osam godina napušta talijanskog velikana Inter i kultni stadion Giuseppe Meazzu. Gazzetta dello Sport otkriva razloga zašto je vatreni morao napustiti Milano, pred potpisom je za saudijski klub Al Nassr koji će mu plaćati 25-26 milijuna eura po sezoni.

- Sve je počelo time što je Brozović nastupe za Hrvatsku stavio ispred Intera i to je osnovni razlog. Nakon što je u listopadu imao problema s tetivama, Brozović se toliko sporo oporavljao da je prije Svjetskog prvenstva za klub odigrao samo tri utakmice. No, onda se spektakularno preporodio odlaskom u Katar. Igrao je praktički sve minute u svih sedam iscrpljujućih utakmica Hrvatske - navodi Gazzetta i nastavlja:

- Nakon što se vratio sa SP-a Inter opet nije mogao računati na igrača kojeg najviše plaća jer je Brozoviću nakon napora trebao odmor. Kada se konačno vratio u siječnju, to je napravio s ozljedom lista. To je dodatno razljutilo Inter, koji se na Brozovića razbjesnio zbog onoga što je napravio potom. Nije dao da mu ozljedu tretiraju liječnici u Interu, nego njegov osobni fizioterapeut Andreja Milutinović. Kao da sve navedeno nije dovoljno, on je blisko surađivao s Interovim najvećim rivalom Milanom - piše ugledni talijanski list i poentira:

- Drugi veliki izvor Interove frustracije bio je njegov bezvoljni stav i pojava. Brozović je stalno imao negativan govor tijela na utakmicama, a na treningu se očito nije trudio. Ono što je definitivno okončalo želju Intera da zadrži Brozovića bio je njegov potez kada se samo pojavila mogućnost transfera u Al Nassr. Hrvat je, naime, tada zatražio otpremninu od Intera iako se znalo da u novi klub odlazi za dvostruko veću plaću.