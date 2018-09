Gavranović provozao našeg novinara: Nadam se da ću tako voziti i protiv Fenera

Nerijetko smo vodili razgovore s igračima dok su oni vozili, ali to smo radili putem telefona. Rijetko se dobije prilika da vas igrač vozi i još da vas provoza po atletskoj stazi na stadionu. Očito se i Mariju Gavranoviću svidjelo vozikati oko travnjaka pa se i našalio:

– A da krenem preko travnjaka, bih li dobio kaznu? – pitao nas je Mario.

– Dok ne probate, nećete znati – odgovorili smo, ali Mario je ozbiljan dečko i nije se odlučio na izlet preko maksimirske trave.

Fener je veliki klub

Lijepo nas je provozao, hoće li Dinamo tako dobro “voziti” i Fenerbahçe u četvrtak u prvom kolu Europske lige?

– Nadam se da ćemo i protiv njih dobro voziti po travnjaku. Znamo da je riječ o velikom klubu i sigurno će biti teška, pa i tvrda utakmica za nas, ali imamo i mi puno kvalitete i možemo se nadati da ćemo sa stadiona otići s pozitivnim rezultatom – kazao nam je Mario kružeći sponzorskim automobilom.

U karijeri ste odigrali puno utakmica, jeste li uzbuđeni prije ove?

– Nisam uzbuđen, ali drago mi je da nam dolaze velike utakmice. S tim da je meni svaka utakmica na određen način ista. Istina je da je ovo važna utakmica koja puno toga donosi i klubu i igračima, ali ja u svaku ulazim isto, ne radim razliku između suparnika.

Jeste li preboljeli neuspjeh protiv Young Boysa i prežalili u Ligu prvaka?

– Ma zaboravili smo to, to je iza nas i ne treba se osvrtati, doći će prilika u životu da se drugi put napravi bolje. Svoj smo cilj ostvarili, a igramo i jako dobar nogomet ove sezone i želimo pokazati pravo lice Dinama kakvo svi žele i očekuju, i navijači i klub, pa i mi sami igrači.

Neki sektori su već prodani

Dinamo desetljećima nije našao put do europskog proljeća, a sad uz Fenerbahçe imate Anderlecht i Spartak Trnava, može li se proći takva skupina?

– Svi mi znamo da Dinamo tu želju dugo nije ostvario. No znamo da imamo dobru momčadi, ali moramo znati da su nam suparnici za svako uvažavanje, da imaju kvalitetu i neće nam biti lako ni protiv koga. Ne smijemo pomisliti da će neka od tih europskih utakmica biti lagana, ali mi se možemo boriti sa svima, a onda ćemo vidjeti do kuda će nas to dovesti – zaključio je Mario Gavranović.

Dinamov trener Nenad Bjelica jučer se vratio iz Turske gdje je sa Stjepanom Tomasom gledao Fenerbahçe i počela je priprema za taj sraz u četvrtak. Moglo bi ponovno biti mnogo gledatelja, neki sektori na zapadnoj i istočnoj tribini već su prodani, ljudi ne moraju strahovati od lošeg vremena pa već kupuju ulaznice koje su znatno jeftinije sada nego na dan utakmice.

Dinamo je izborio igranje u skupini Europske lige, a po Europi se sad može voziti sponzorskim automobilima. Naime, plavi od jučer imaju novog sponzora, riječ je o Autocentru Jesenović iz Čakovca. Ugovor o sponzorstvu potpisan je na tri godine, a igrači Dinama očito su zadovoljni sponzorom jer dobili su nesvakidašnju priliku, dio asortimana, dakle automobila, i to više i visoke klase, mogli su Dani Olmo, Mario Gavranović, Arijan Ademi, Izet Hajrović i Amer Gojak isprobati i provozati se unutar stadiona, po atletskoj stazi.

Ugovor o sponzorstvu potpisan je na tri godine, a iz AC Jesenovića poručili su da bi im bilo drago da Dinamo njihovo ime pokazuje i na europskim utakmicama na proljeće. Plavi se sigurno ne bi bunili...