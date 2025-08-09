Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
ODUŠEVIO JE SVE

Franjo je prošao nestvaran put, ali sada mu je samo nebo granica! Nitko nije vjerovao u njega...

Autor
Karlo Ledinski
09.08.2025.
u 07:00

Sjajna je to vijest i za hrvatsku reprezentaciju, koja je u Ivanoviću dobila napadača za barem 10 idućih godina. A zamalo smo ga izgubili jer Ivanović nije želio trpjeti podcjenjivanje

Prije dvije godine Rijeka je besplatno dovela Franju Ivanovića, tada 19-godišnjeg napadača za kojeg je Augsburg procijenio da je nedovoljno perspektivan, pa su mu dali slobodne papire. Na Rujevicu je stigao na mala vrata, a iako je odmah počeo zabijati, javili su se neki koji su tvrdili da Dinamo i Hajduk nisu pogriješili što su ga propustili dovesti jer "mali" ipak nije klasa za dva najbolja hrvatska kluba. Vjerojatno se broj takvih povećao kada je Ivanović prije godinu i pol završio na klupi Rijeke, kao tek treća napadačka opcija, a ispred njega bio je čak i Jorge Obregon. No, Ivanović je ubrzo trenerima u Rijeci pokazao da griješe, opet se izborio za prvih 11, počeo zabijati, što mu je prošlo ljeto donijelo transfer u belgijski Union SG. Tamo je nastavio zabijati kao na traci, svojim je golovima Unionu donio naslov belgijskog prvaka, a sebi transfer u Benficu. Na dolasku Ivanovića inzistirao je legendarni direktor Benfice Rui Costa, plaćena je odšteta Unionu od 25 milijuna eura, a koliko Benfica vjeruje u Ivanovića, najbolje pokazuje to što su mu stavili čak 100 milijuna eura odštetne klauzule.

Ključne riječi
Hrvatska hrvatska nogometna reprezentacija Franjo Ivanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još