Franjo je prošao nestvaran put, ali sada mu je samo nebo granica! Nitko nije vjerovao u njega...

Prije dvije godine Rijeka je besplatno dovela Franju Ivanovića, tada 19-godišnjeg napadača za kojeg je Augsburg procijenio da je nedovoljno perspektivan, pa su mu dali slobodne papire. Na Rujevicu je stigao na mala vrata, a iako je odmah počeo zabijati, javili su se neki koji su tvrdili da Dinamo i Hajduk nisu pogriješili što su ga propustili dovesti jer "mali" ipak nije klasa za dva najbolja hrvatska kluba. Vjerojatno se broj takvih povećao kada je Ivanović prije godinu i pol završio na klupi Rijeke, kao tek treća napadačka opcija, a ispred njega bio je čak i Jorge Obregon. No, Ivanović je ubrzo trenerima u Rijeci pokazao da griješe, opet se izborio za prvih 11, počeo zabijati, što mu je prošlo ljeto donijelo transfer u belgijski Union SG. Tamo je nastavio zabijati kao na traci, svojim je golovima Unionu donio naslov belgijskog prvaka, a sebi transfer u Benficu. Na dolasku Ivanovića inzistirao je legendarni direktor Benfice Rui Costa, plaćena je odšteta Unionu od 25 milijuna eura, a koliko Benfica vjeruje u Ivanovića, najbolje pokazuje to što su mu stavili čak 100 milijuna eura odštetne klauzule.