FOTO Zanosna Ukrajinka htjela se udati za Novaka, a sada poziva na bojkot Rusa

- Kada sam odrastala nisam stvarno imala idola. Voljela sam gledati Novaka Đokovića. Zapravo, do devete godine sam vjerovala da će on biti moj muž. Ali nisam se ugledala na njega, nismo isti na terenu. Njegov stil je... Pa, vjerojatno nitko nema takav stil - rekla je Marta Kostjukova, ukrajinska tenisačica, kada su ju prije nekoliko godina pitali tko je njen sportski uzor. Bilo je to 2018. kada je imala samo 14 godina, a već je bilo jasno kako će 'pokoriti' teniski svijet.

Kostjukova sada zauzima 59. mjesto na WTA listi i više ne mašta o Đokoviću, nego otvoreno promišlja o rusko-ukrajinskom sukobu. Jasno, ona je na strani svoga naroda i na društvenim je mrežama podržala bojkot Rusa i u svijetu sporta.

- Primijetili smo da su neki tenisači iz Bjelorusije i Rusije u nekom trenutku spomenuli rat, ali nijednog trenutka nisu rekli da su ih njihove zemlje započele na teritoriji Ukrajine. Zbog toga tražimo od organizacija WTA, ATP i ITF da se pobrinu da igrači koji predstavljaju ove zemlje odgovore na sljedeća pitanja: podržavate li invaziju Rusije i Bjelorusije na teritoriju Ukrajine zbog čega je izbio rat? Podržavate li vojne aktivnosti Rusije i Bjelorusije u Ukrajini? Podržavate li režim Putina i Lukašenka?

- Zahtijevamo da izbacite sve ruske i bjeloruske sportiste iz svih natjecanja kao što je Wimbledon to već napravio. Dolazi vrijeme kada je šutnja izdaja, a to vrijeme je sada - napisala je na svojim profilima na društvenim mrežama.

