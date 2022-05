FOTO Najveća podrška vatrenom golgeteru: Uz njih je zabio još jedan gol

U strijelce se u posljednjem kolu Bundeslige upisao i rekorder Hoffenheima Andrej Kramarić koji je već u 3. minuti donio prednost svojoj momčadi na gostovanju u Moenchengladbachu. No, do kraja utakmice su domaći čak pet puta zatresli mrežu i došli do uvjerljive pobjede (5-1). Dva pogotka postigao je Hofmann (45+1, 68), a po jedan Stindl (26), Plea (44-11m) i Embolo (53).

Zanimljivo, hrvatski golgeter je imao najslađu podršku s tribina. Ondje je bila njegova supruga i maleni sinčić koji je na ušima imao i 'slušalice' protiv buke. Nažalost, nije vidio pobjedu tatine momčadi, ali je zato vidio njegov pogodak.

Foto: EXPA/ Eibner/ Weber

Bayern nije uspio pobjedom zaključiti sezonu u kojoj je osvojio 10. uzastopni naslov prvaka Njemačke, iako je vodio 2-0 u Wolfsburgu. Svoj prvi bundesligaški pogodak postigao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je u 17. minuti glavom poslao loptu u mrežu nakon udarca iz kuta koji je izveo Joshua Kimmich. Robert Lewandowski je u 40. minuti, također glavom, poduplao prednost Bavaraca i svojim 35. pogotkom u sezoni još jednom potvrdio status najboljeg "topnika" Bundeslige. To mu je možda bio i oproštajni gol za Bayern, jer je prema medijskim napisima Poljak već dogovorio osobne uvjete za transfer u Barcelonu.

Wind (45) i Kruse (58) su donijeli bod "vukovima".

Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern, a novi nastup je ubilježio i 18-godišnji Gabriel Vidović koji je u 81. minuti zamijenio Kimmicha.