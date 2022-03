FOTO Sramota u Beogradu: Kosovarki crnom trakom prekrili zastavu, zabranili joj i da govori

Gresi Bakraqi, trkačica na 1500 m, bila je jedina predstavnica Kosova na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu. No, ova Kosovarka nije mogla nastupati pod svojom zastavom jer Srbija i dalje ne priznaje Kosovo koje je neovisno od 2008. godine. Tako su Srbi odlučili cenzurirati sve što ima veze s Kosovom.

Iako je ova atletičarka nastupila, zastavu na njenom dresu su prekrili crnom trakom, a na semaforu nisu htjeli pokazati zastavu Kosova.

- Organizatori su stalno pokušavali sakriti natpis Kosovo na mojoj majici, sramotno. Osjećala sam se diskriminirano i nisam htjela nastupiti ako nisam imala isti tretman kao ostale natjecateljice. Na kraju sam nastupila u majici na kojoj je samo pisalo KOS.

No tu nije bio kraj.

- Novinari su me tražili intervjue, no srpsko osiguranje i policija, koji su me pratili posvuda, to nisu dozvoljavali. Osim toga, nisam imala problema - rekla je Bakraqi.

Gresa Bakraqi🇽🇰 represented #Kosovo at the #WorldAthletics Indoor Championships "Belgrade 2022".



Due to Kosovo, no flag was displayed in the "Stark Arena".#KosovaAthletics pic.twitter.com/DAWQkJeFqM — NOC KOSOVO 🥇🥇🥇 (@NOCKOSOVO) March 18, 2022

S cijelom situacijom bila je upoznata i Svjetska atletska organizacija, ali oni se nisu htjeli miješati. Pustili su organizatore da rade po svome.

- Svjesni smo političke situacije u regiji te je dogovoreno da atletičarka nastupi pod natpisom KOS kako se ne bi podignule tenzije - poručili su iz IAAF-a.