FOTO Rijetke fotografije Dražena Petrovića u društvu majke uoči posljednje Olimpijade u životu

Na ljetnim Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine cijeli svijet je upoznao Hrvatsku, zemlju koja se nedavno prije toga izborila za svoju samostalnost. Košarkaša reprezentacije svakako je jedna od onih koja je mladu državu ucrtala na mapu svijeta, a predvođeni legendarnim Draženom Petrovićem osvojili su srebrnu medalju u Španjolskoj kada su posustali tek u finalu protiv originalnog američkog Dream teama.

Košarkaši su pod vodstvom pokojnog Petra Skansija napravili veliki uspjeh, nešto o čemu danas možemo samo sanjati, a u sastavu su bili: Petrović, Kukoč, Rađa, Vranković, Komazec, Perasović, Cvjetićanin, Gregov, Alanović, Arapović, Tabak i Naglić. Prije finalne utakmice trebali su u polufinalu srušiti tadašnji SSSR koji je bio u raspadu i igrao je pod nazivom Zajednica nezavisnih država.

Amerikanci predvođeni Michaelom Jordanom, Larryem Birdom, Magicom Johnsonom i ostalima bili su ipak prejaki te su slavili 117:85, što je bila pobjeda s najmanje razlike koju su ostvarili na tom turniru. Zanimljivo, jedino se Dražen Petrović pripremao za tu utakmicu kao da će je dobiti, tog se jednom prilikom prisjetio njegov brat Aco.

- Jedini se Dražen za tu utakmicu mentalno pripremao kao da će je dobiti. I ostali su taj finale ozbiljno shvaćali, ali su znali da je do pobjede bilo nemoguće doći. No, već je i sam nastup na utakmici televizijski prenošenoj u oko 190 zemalja bio velik uspjeh. Taj naš finale bio je više medijski eksponiran no što je bio sportski intrigantan, a ono naše vodstvo, nakon deset minuta igre i Arapovićeva zakucavanja, ostalo je više anegdotalno. Doduše, Chuck Daley u tom je času zvao jedinu minutu odmora na cijelim igrama.

Na internetu su se pojavile stare fotografije iu 1992. godine uoči putovanja u Barcelonu, Draženove posljednje Olimpijske igre jer je kao što svi znamo, poginuo 1993. godine na autocesti u Njemačkoj. Možemo ga vidjeti u društvu majke Biserke, te njegovih suigrača iz reprezentacije u zrakoplovu i po slijetanju u Španjolsku.