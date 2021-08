FOTO Ruski milijarder blizak Putinu trčao po terenu s pištoljem, a sada čeka Rijeku

PAOK, grčki doprvak, čeka Rijeku u doigravanju za grupnu fazu Konferencijske lige nakon što je slavio protiv Bohemiansa 2:0 nadoknadivši zaostatak 2:1 iz Irske.

S druge strane, Rijeka je slavila 4:1 protiv Škota na Rujevici, nakon remija u prvom susretu, a s Grcima im sigurno neće biti lako.

PAOK je osebujan klub i oko njega su osebujni likovi. Jedan od njih je i njegov vlasnik Ivan Savvidis, jedan od najmočnijih Rusa. Vrijedan je gotovo dvije milijarde dolara prema Forbesu. Osim toga, prema navodima ruskih medija, jedna je od osoba bliskih Vladimiru Putinu.

On je predsjednik PAOK-a koji je 2018. čak utrčao na teren s pištoljem oko pasa. Tako je, dobro ste pročitali. Mediji su tada izvijestili da je disciplinska komisija Grčkog nogometnog saveza kaznila je predsjednika PAOK-a Ivana Savvidisa s tri godine zabrane ulaska na sve stadione zbog utrčavanja na teren s pištoljem za pojasom tijekom prvenstvene utakmice protiv AEK-a igrane u Solunu 11. ožujka 2018.

BREAKING: Owner of Greek club @PAOK_FC, Ivan Savvidis, has been banned for three years for carrying a gun onto the pitch during a game against AEK Athens. PAOK have also been fined and docked three points in the Greek Superleague. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 29, 2018



Savvidis je naoružan utrčao u teren nakon što su izbili neredi jer je sudac u završnici utakmice kod rezultata 0-0 poništio pogodak PAOK-a.

The Greek Superleague has been suspended indefinitely after PAOK president Ivan Savvidis entered the field armed with a gun during his side's game against AEK Athens. pic.twitter.com/53frNVThRa — Goal (@goal) March 12, 2018

Predsjednik PAOK-a kažnjen je tada i sa 100.000 eura. Prekinuti susret između PAOK-a i AEK-a registriran je rezultatom 3-0 u korist atenskog sastava.

