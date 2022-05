FOTO Pogledajte leteći muzej u čast Maradoni: Navijači mogu biti u 'interakciji' s njim

Zrakoplov posvećen argentinskoj nogometnoj legendi Diegu Maradoni predstavljen je u srijedu uoči putovanja koje će završiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru krajem ove godine. Tango D10S – zrakoplov sa 12 sjedala kojeg financira argentinska fintech tvrtka – dizajniran je kao leteći muzej u znak počasti Maradoni, svjetskom prvaku s Argentinom, koji je preminuo od srčanog udara u studenom 2020.

Na trupu zrakoplova je slika Maradone kako ljubi trofej Svjetskog prvenstva, a i na repu zrakoplova je slika njegovog lica.

Na krilima se nalaze slike oba njegova pogotka iz pobjede Argentine nad Engleskom 2-1 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986.: pogodak 'Božja ruka' na lijevom krilu i pobjednički pogodak na desnom.

"Lud sam za Maradonom, ja sam jedan od onih ljudi koji još uvijek gledaju videosnimke s Diegom prije nego što zaspu", rekao je Gaston Kolker, izvršni direktor fintech tvrtke Give and Get.

"Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo bez Maradone, a možda i posljednje s (Lionelom) Messijem. Rekao sam, želim napraviti Diegov avion, želim napraviti Diegov avion. I tako smo lansirali Tango D10S."

Foto: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS People take part in an event to launch the world tour to Qatar’s World Cup of the TANGO D10S, a themed airplane with a museum with objects used by late soccer legend Diego Armando Maradona, in Buenos Aires, Argentina May 25, 2022. REUTERS/Matias Baglietto Photo: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS

"Kada su to vidjeli Maradonini suigrači, koji su njim osvojili Svjetsko prvenstvo 1986., bili su zaprepašteni, bili su hipnotizirani zrakoplovom", rekao je Kolker na otkrivanju s ostalim članovima te reprezentacije Argentine iz 1986.

Plan je letjeti avionom oko Argentine i na kraju do Katara na Svjetsko prvenstvo u studenom.

Navijači će se moći ukrcati u zrakoplov i ostaviti poruku Maradoni u kokpitu, biti u 'interakciji' s pokojnim igračem putem umjetne inteligencije i vidjeti uspomene od njega i ostalih igrača iz momčadi iz 1986. godine.

Također će biti dostupan za privatno iznajmljivanje prije nego što bude stavljen na aukciju u dobrotvorne svrhe.

"Ne možemo vjerovati, niti razumjeti ovu ludost, ljubav koja postoji", rekla je Maradonina kćer Dalma. “Koliko će daleko navijači ići? Koliko daleko ide zrakoplova."

Foto: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS Picture of the inside of the TANGO D10S, a themed airplane with a museum with objects used by late soccer legend Diego Armando Maradona is taken during an event to launch the world tour to Qatar’s World Cup, in Buenos Aires, Argentina May 25, 2022. REUTERS/Matias Baglietto Photo: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS