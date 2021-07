FOTO Ovako se slavio naslov europskog prvaka: Erupcija emocija među Talijanima

Talijani su preplavili ulice i trgove u nedjelju navečer nakon osvajanja europskog naslova u finalu EP-a na Wembleyu protiv engleske nogometne reprezentacije, slaveći veliki uspjeh.

Vatromet i glazba odjekuju diljem zemlje nakon što je Italija pobijedila Englesku boljim izvođenjem jedanaesteraca (3-2), posvuda se osjeća euforija.

"To je nevjerojatno, nevjerojatno, ne možete se osjećati bolje od ovoga, pobijedili smo u finalu", rekao je Stefano Gucci, navijač u gužvi na Piazzi Del Popolo u Rimu.

Foto: FLAVIO LO SCALZO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Final - Fans gather for Italy v England Soccer Football - Euro 2020 - Final - Fans gather for Italy v England - Milan, Italy - July 11, 2021 Italy fans celebrate after winning the Euro 2020 at Piazza Duomo REUTERS/Flavio Lo Scalzo TPX IMAGES OF THE DAY FLAVIO LO SCALZO

Talijani su pohvalili izbornika reprezentacije Roberta Mancinija jer je izvukao zemlju iz dubokog razočaranja nakon što se nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji i odveo je do prvog naslova prvaka u Europi od 1968. godine.

"Velika zahvalnost Robertu Manciniju i našim igračima koji su dobro predstavljali Italiju...", rekao je talijanski predsjednik Sergio Mattarella.

Od sjevera do juga Italije, posvuda je veselje zbog europskog naslova. Navijači su napunili središnji trg ispred milanske katedrale, a automobili su trubili u Napulju.

Slavilo se i u središnjem talijanskome gradu Jesiju, rodnom gradu trenera Mancinija.

Foto: FLAVIO LO SCALZO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Final - Fans gather for Italy v England Soccer Football - Euro 2020 - Final - Fans gather for Italy v England - Milan, Italy - July 11, 2021 Italy fans celebrate after winning the Euro 2020 at Piazza Duomo REUTERS/Flavio Lo Scalzo FLAVIO LO SCALZO

"To je vrlo važno za Italiju, a posebno za nas", rekao je za SkyTg24 navijač u Jesiju koji je nosio ogromnu talijansku zastavu.

To je prvi veliki međunarodni uspjeh za talijanski nogomet od pobjede na Svjetskom kupu 2006. 'Azzurri' su od tada pretrpjeli opetovane neuspjehe, uključujući poraz od Španjolske u finalu Eura 2012.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Final - Fans gather for Italy v England Soccer Football - Euro 2020 - Final - Fans gather for Italy v England - Rome, Italy - July 11, 2021 Italy fans celebrate after winning the Euro 2020 REUTERS/Guglielmo Mangiapane GUGLIELMO MANGIAPANE

"Dali ste nam čarobnu noć", rekao je šef Talijanskog Olimpijskog odbora Giovanni Malago.