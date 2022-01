FOTO Nova djevojka Đokovićeva brata se oglasila dugačkom objavom: Oprosti im, Bože...

"Oprosti im Bože, ne znaju šta rade", napisala je Saška Veselinov na svome Instagramu. Nova je to, još neslužbena, članica obitelji Đoković. Naime, ona je nova djevojka Novakovog brata Đorđa.

U dugačkoj objavi je napisala:

"I prije nego što sam upoznala sadašnjeg dečka i njegovu obitelj, u mojoj kući je Novak Đoković bio član obitelji. Njegova borba na teniskom terenu se nije propuštala. Upornost, volja i želja da postane broj jedan je mnoge od nas inspirirala da ustrajemo u onome što radimo, u sportu, školi, u čitavom životu. Novak je bio naš uzor tijekom odrastanja.

Pregršt podrške iz raznih krajeva svijeta stiglo je upravo u ime pravde, za Novaka, najboljeg tenisača svijeta.

Nažalost postoji i ona druga strana, a ja ću ovom objavom pokušati iskazati ono što mi je na duši i o čemu neprestano razmišljam prethodnih dana.

Jeste li svjesni koliko je Novakov slučaj vezan za sve nas na ovoj planeti zemlji? Ovo nije pitanje sporta, vjere i nacionalnosti, ovo nije pitanje novca, ovo je pitanje naše budućnosti. Našeg prava na slobodu, na izbor. Zapitate li se ako je ovakva nepravda učinjena najboljem tenisaču svih vremena, iskoristit ću vaše riječi i citirati "on je bogataš", da činjenica pokazuje kako sav novac ovog svijeta ne mogu mu nekoliko dana već pomoći? Na aerodromu su mu oduzeli osobne stvari, telefon na nekoliko sati, također i novčanik koji mu nije vraćen još uvijek. Bez imalo napora nam je lako da shvatimo kako postoji nešto veće od materijalnog. A on to pokazuje i dokazuje upravo ovom borbom. Shvaćate li koliko prethodnih godina pokušavaju raznim teorijama nas zastrašiti, zarobiti time što nam ne daju više opcija? Koliko na silu pokušavaju oduzeti pravo da odlučujemo o svom životu? Čovjek koji je pomogao cijelom svijetu kada im je bila potrebna pomoć.. Zar se tako postupa prema jednom čovjeku, jednom humanistu, diplomatu jedne države, najboljem tenisaču na svijetu? Ja vjerujem u Boga i pravdu, ta strana uvijek pobjeđuje na kraju! #westandwithnovak"