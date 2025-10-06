FOTO Mamić u BiH ima novi posao, pogledajte gdje su ga fotografi uhvatili
U derbiju desetog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Sarajevo i Zrinjski podijelili su bodove, susret je završio rezultatom 1:1. Posebnu zanimljivost utakmici dao je i hrvatski trenerski dvoboj: Mario Cvitanović debitirao je na klupi Sarajeva, dok je Igor Štimac vodio momčad iz Mostara.
Sarajevo je u prvom dijelu imalo više od igre, iako su i gosti prijetili iz nekoliko prilika. Domaćin je poveo u 62. minuti, kada je Butić realizirao jedanaesterac dosuđen zbog igranja rukom igrača Zrinjskog.
Gosti su rijetko napadali, ali su u drugoj minuti sudačke nadoknade ipak stigli do izjednačenja. Nakon brze akcije i ubačaja s desne strane, Danascan je uklizao na loptu i iz blizine je poslao u mrežu – za konačnih 1:1.