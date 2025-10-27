FOTO Ljepotica hrvatskih korijena mami uzdahe gdje god se pojavi, rijetki joj mogu odoljeti
Bivša golferica i model Paige Spiranac najutjecajnija je osoba u svijetu golfa na društvenim mrežama, nadmašivši i Tigera Woodsa. Ova ljepotica hrvatskog podrijetla nedavno je debitirala na filmu, a njezina priča osvaja milijune.
Njezin otac Dan, čija obitelj potječe iz Hrvatske, bio je član pobjedničkog football tima Sveučilišta u Pittsburghu 1976. Sportski geni su u obitelji jer je majka Annette bila profesionalna balerina i model, a sestra Lexie uspješna sedmobojka na Sveučilištu Stanford.
U golf se zaljubila na prvi zamah i postala jedna od najboljih juniorki. Unatoč sveučilišnom uspjehu, nije se kvalificirala za prestižni LPGA Tour, opisavši svoj odnos s igrom kao "toksičnu ljubav i mržnju".
Njezino bogatstvo procjenjuje se na oko 3 milijuna dolara, dok je od golfa u najboljoj sezoni zaradila tek 8000. Svoj utjecaj koristi i za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju te borbu protiv internetskog zlostavljanja.
Nakon razvoda od trenera Stevena Tinoca 2022. godine, u vezi je s investicijskim bankarom Zachom Brantlyjem. Svojim uspjehom prkosi kritičarima koji su je osuđivali zbog stila, dokazavši da je puno više od lijepog lica.