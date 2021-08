FOTO Kovačić podijelio fotografije s krštenja sina: Za kuma izabrao Luku Modrića!

Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel 10. srpnja su krstili sina Ivana, devet mjeseci nakon što se rodio. A napokon je hrvatski reprezentativac odlučio podijeliti fotografije s tog velikog obiteljskog mu događaja.

Sve se odvilo u Hrvatskoj, no nije poznato gdje. Tek se zna da je bilo uz more, dakle, na Jadranu. Ono što je zanimljivo jest da su za kuma Kovačići izabrali Luku Modrića, što je on bez ikakve zadrške prihvatio.

Pridružio se obredu sa suprugom Vanjom i uveličao krštenje. A s godinama će maleni svakako imati poveći pritisak ukoliko se odluči na nogometnu karijeru. Otac Mateo Kovačić, a kum Luka Modrić. Pritisak i pol!

