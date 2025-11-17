FOTO Kaos u Podgorici: Policija okupirala grad i hrvatske navijače, sve podsjeća na akcijski film

Navijači hrvatske nogometne reprezentacije, njih 500-tinjak stiglo je u glavni grad Crne Gore kako bi s tribina Gradskog stadiona pratilo utakmicu vatrenih
Navijači hrvatske nogometne reprezentacije, njih 500-tinjak stiglo je u glavni grad Crne Gore kako bi s tribina Gradskog stadiona pratilo utakmicu vatrenih
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Hrvatske reprezentativce dočekalo je mnogo policijskih snaga, a tijekom dana se pojavila informacija kako su crnogorske snage reda spasile veliki navijački obračun
Hrvatske reprezentativce dočekalo je mnogo policijskih snaga, a tijekom dana se pojavila informacija kako su crnogorske snage reda spasile veliki navijački obračun
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Naime, po saznanjima Nove TV, spriječen je prodor navijača Crvene zvezde i Partizana, Grobara i Delija u Podgoricu
Naime, po saznanjima Nove TV, spriječen je prodor navijača Crvene zvezde i Partizana, Grobara i Delija u Podgoricu
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nije bilo incidenata u tijeku dana, navijači su u sigurnom konvoju stigli u Podgoricu, a po javljanjima s terena, ne očekuju se ni neki novi ekscesi.
Nije bilo incidenata u tijeku dana, navijači su u sigurnom konvoju stigli u Podgoricu, a po javljanjima s terena, ne očekuju se ni neki novi ekscesi.
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Iako je tako, crnogorska policija ništa ne želi prepustiti slučaju, pa sve podsjeća na kulisu snimanja kakvog akcijskog filma.
Iako je tako, crnogorska policija ništa ne želi prepustiti slučaju, pa sve podsjeća na kulisu snimanja kakvog akcijskog filma.
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/