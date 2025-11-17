Večernji list
FOTO Kaos u Podgorici: Policija okupirala grad i hrvatske navijače, sve podsjeća na akcijski film
Navijači hrvatske nogometne reprezentacije, njih 500-tinjak stiglo je u glavni grad Crne Gore kako bi s tribina Gradskog stadiona pratilo utakmicu vatrenih
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Hrvatske reprezentativce dočekalo je mnogo policijskih snaga, a tijekom dana se pojavila informacija kako su crnogorske snage reda spasile veliki navijački obračun
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Naime, po saznanjima Nove TV, spriječen je prodor navijača Crvene zvezde i Partizana, Grobara i Delija u Podgoricu
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Nije bilo incidenata u tijeku dana, navijači su u sigurnom konvoju stigli u Podgoricu, a po javljanjima s terena, ne očekuju se ni neki novi ekscesi.
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Iako je tako, crnogorska policija ništa ne želi prepustiti slučaju, pa sve podsjeća na kulisu snimanja kakvog akcijskog filma.
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
