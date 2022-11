FOTO Joško iz Kostarike: Pogledajte kako su našem najvećem talentu 'promijenili' državljanstvo

Da je jedan od najvećih svjetskih talenata, Joško Gvardiol (20) potvrdio je u prvoj utakmici Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, u kojoj smo remizirali s Marokom (0:0).

>> VIDEO: Kek: Da, zvali su me Jakobušić i Mišković. Hajduk je klub karaktera, a Mišković prijatelj do groba

Navijači - kako domaći, tako i strani - ostali su impresionirani činjenicom da netko tako mlad već igra toliko zrelo i neupitan je prvotimac reprezentacije.

Sve više ljudi sada zna njegovo ime. Znaju i na televiziji, ali na jednoj od njih svrstali su ga pod drugi nacionalni sastav.

Foto: VIRGINIE LEFOUR/PIXSELL Croatian Josko Gvardiol pictured during a soccer game between Morocco and Croatia, in Group F of the FIFA 2022 World Cup in Al Khor, State of Qatar on Wednesday 23 November 2022. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR Photo: VIRGINIE LEFOUR/PIXSELL

Naime, stranica Prva Hrvatska Liga na Instagramu je objavila sliku Gvardiola koji nakon utakmice daje izjavu za medije, a kraj imena igrača pojavila se zastava - Kostarike.

- Fantastičan debi u dresu Hrvatske na SP za ovog Kostarikanca - našalili su se objavom.

Vatreni će sutra u 17 sati na teren istrčati protiv reprezentacije Kanade.

Standings provided by Sofascore

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista