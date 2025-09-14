Večernji list
FOTO Islanđanin koji obožava Hrvatsku snimljen u Zadru na nedjeljnom ručku
Hrvatski rukometni izbornik Dagur Sigurdsson više je puta govorio kako se zaljubio u Hrvatsku i njen način života, a posebno u Zadar, gdje posjeduje kuću
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
U nedjelju je snimljen u središtu grada u društvu supruge na ručku.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Postao je izuzetno omiljen među navijačima zbog svog ponašanja – od pjevanja himne i upečatljivih govora do slavlja s igračima i navijačima.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
U trenerskoj karijeri vodio je klubove Bregenz i Fuchse Berlin te reprezentacije Austrije, Njemačke, Japana i sada Hrvatske.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Među najvećim uspjesima su mu europsko zlato i olimpijska bronca s Njemačkom 2016., srebro s Hrvatskom te titula najboljeg trenera svijeta 2015. godine.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
