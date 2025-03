FOTO Golman Hajduka oglasio se nakon teškog nokauta i žestoko narugao navijačima Dinama

Golman Hajduka Ivan Lučič, žrtva je neopreznog i jako opasnog starta Dinamovog stopera Nike Galešića u jednom prekidu. U derbiju koji je na Maksimiru u 24. kolu SHNL-a završio 2:2 u sudačkoj nadoknadi je Galešić došao pred Hajdukov gol i nokautirao Lučića visoko podignutom nogom te zaradio crveni karton poslije VAR provjere.

Golman bijelih derbi je završio u takvom stanju da je jako zabrinuo navijače Hajduka. Utakmica je završena oko 17 sati jučer, a on se na Instagramu oglasio tek oko ponoći. Tada je napisao: 'Dobro sam, hvala na svim porukama! Vidimo se uskoro.' To je napisao uz fotografiju velikog transparenta Boysa s derbija, na kojem piše Welcome to blue hell, ali je Lučić iznad koreografije navijača Dinama dodao Blue i emotikon patlidžana.

Inače, on se na društvenim mrežama i u suvremenoj komunikaciji koristi kao aluzija jer zbog oblika podsjeća na muški spolni organ, što znači da se hajdukovac izrugivao s navijačima Dinama, što sigurno neće biti dobro prihvaćeno.

Foto: Instagram