FOTO Atraktivna Njemica kao od majke rođena, a razlog je potpuno originalan

Ski-skokovi nisu pretjerano popularni, ali njemačka ski-skakačica Juliane Seyfart posljednjim je istupom u javnosti izazvala posebnu pažnju pa skrenula pozornost i na sebe i na svoj sport.

Upravo to je i bio cilj ovim istupom.

Naime, ona se skinula potpuno i pozirala za naslovnicu poznatog magazina Playboy.

Za ovaj korak, ona je imala poseban razlog - Julijana je objasnila da na ovaj način nije željela skrenuti pažnju na sebe, već na ženske skijaške skokove, koji su prema njenom mišljenju zapostavljeni.



U razgovoru je, između ostalog, izjavila da skakanje i skijanje gleda kao svojevrsnu umetnost, te da se nada da će ovaj njen potez biti dobro prihvaćen.

Osim toga, istaknula je i da joj i jedna i druga stvar daju osjećaj slobode.

Ona je fotografiju i sama podijelila na svome Instagram profilu, a na njoj su tek zlatni nakit i nekoliko poteza koji prikrivaju najintimnija područja.



Kad smo već kod skijaških skokova, Norvežanin Halvor Egner Granerud pobjednik je nedjeljnog natjecanja za Svjwetski kup skijaša skakača u Zakopanima, on je do svoje 11. pobjede u sezoni stigao skokovima od 132,0 i 133,0 metara što mu je donijelo 298.1 bodova. Drugo mjesto zauzeo je Slovenac Anže Lanišek sa 295.2 bodova 8129,0 i 132,0 metara), dok je do trećeg mjesta stighao Norvežanin Robert Johansson, koji je nakon prve serije bio 20., sa 293.8 bodova (125,0 i 142,0 metara).

Granerud je ovime još povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, sada ima 1542 boda, 525 više od drugog Nijemca Markusa Eisenbichlera, a 678 od trećeg Poljaka Kamila Stocha.

