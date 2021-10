FOTO Strani mediji uvjereni da su razotkrili Đokovića: Novak ipak primio cjepivo?

Upitno je hoće li srpski tenisač Novak Đoković nastupiti na Australian Openu.

Naime, Novak nije cijepljen, a organizatori su najavili da na turniru neće moći nastupiti nitko tko nije cijepljen. Organizatori su se poveli za vlastima australske države Victoria i njenog glavnog grada Melbournea. Vlasti su naložile svim sportašima koji će se natjecati na teritoriju Victorije da se cijepe s obje doze, inače ništa od sudjelovanja na bilo kojem sportskom događaju.

The Premier has served up an ultimatum to tennis superstar Novak Djokovic to get vaccinated or miss out on January’s Australian Open. The stance comes as a vaccine blitz targets Melbourne’s south east. https://t.co/5zYfOfohG3 @paul_dowsley #7NEWS pic.twitter.com/TVABGI1fQz