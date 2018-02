Florentino Perez u šoping sa 570 milijuna eura

Kredit igrača kod Florentina Péreza kratka je vijeka. Po ocjeni Realova šefa, ciklusu sadašnje garniture zvijezda došao je kraj i nužna je ljetna rekonstrukcija. Trolistu BBC odbrojeni su dani. Karim Benzema je presušio i vječno izgleda kao da su mu lađe potonule. Gareth Bale, stalno pritisnut ozljedama, više hoće nego što može. Cristiano Ronaldo previše je okrenut novcu i financijskom nadmetanju s Messijem i Neymarom. Bude li najuspješniji Realov gazda u zadnja četiri desetljeća otvorio čekovnu knjižicu, bit će to radi obnove kadra koji je malo posustao poslije treće Lige prvaka u četiri sezone.

Lukavi predsjednik, koji se u drugoj epizodi za kormilom kraljevskog kluba snalazi kudikamo bolje nego u prvoj od 2000. do 2006., naslućuje da sadašnja momčad ne može dugoročno ostati kompetitivna. Real dugo nije angažirao nijednoga galáctica. Bale nije potvrdio tu etiketu, a još manje James Rodríguez.

Zato će na ljeto angažirati – trojicu! Prvi su izbor za svemirsku trojku Harry Kane, Eden Hazard i David de Gea, dok u zagradi stoje Robert Lewandowski, Mauro Icardi, Paulo Dybala, Thibaud Courtois i teško dostupni Neymar. Za Hazarda i Kanea spremno je po 225 milijuna eura, a za De Geu 120. Ti bi transferi bili tim vredniji jer bi podrazumijevali otimanje igrača klubovima iz Premijerne lige, najbogatijeg državnog nogometnog natjecanja. Time bi Real dokazao nadmoć i nad onima koji se vide nedodirljivima.

Najtežom se od triju glavnih meta doima Kane, koji se s ugledom sportskog čistunca savršeno uklapa u Pérezovu predodžbu idealnoga galáctica. Standardni centarfor engleske reprezentacije kaže da je zaljubljen u Tottenham i da priželjkuje oponašati Rominu legendu Francesca Tottija, koji je cijelu karijeru proveo u jednom klubu iako ga je to koštalo mnogih trofeja. Kane nije jedini kojeg bi madridisti morali slomiti jer njegovi su “papiri” u rukama predsjednika Daniela Levyja, notorno tvrdog pregovarača koji je od Reala već izmuzao solidne odštete za Luku Modrića (35-40 milijuna) i Garetha Balea (91-100 milijuna).

Hazard želja Zidanea

U Kaneovu ugovoru nema otkupne klauzule na koju bi se kupac mogao pozvati, a Spursi su objavili da neće pustiti Kanea ni za iznos koji bi srušio PSG-ov svjetski rekord za Neymara. Fantastični TV prihodi omogućuju engleskim klubovima da zadrže dragulje do kojih im je doista stalo čuvajući odličan odnos s navijačima koji cijene odanost, a ne vlasnikove trgovačke ekshibicije. Propadne li opcija s artiljercem Spursa, Pérezov će se pogled okrenuti prema Bayernovu igraču Robertu Lewandowskom, koji je 2013., još kao “borusser”, ispratio Real iz Lige prvaka s četiri gola. Hazard je dugo na Realovu nišanu, a iduće bi ljeto moglo donijeti neponovljivu priliku za “ulov”. Chelseaju se sezona ne odvija po planu, obrana naslova je otpala, a put prema Ligi prvaka prolazi preko Barcelone, neporažene u Europi i španjolskom prvenstvu.

Ovisno o raspletu, Roman Abramovič bi se mogao baciti na rekonstrukciju baš kao i Pérez, a novi razmještaj figura mogao bi zahvatiti i belgijskog ofenzivca.

Navasu obrane ne pomažu

Hazard je izričita želja Zinedinea Zidanea, no ne osvoji li i ove godine Ligu prvaka i sadašnji će trener postati dio rekonstrukcije kao element koji će otpasti, dok će s novom postavom raditi Mauricio Pochettino ili Antonio Conte. Da, u igri je i Neymar, no on je golub na jako visokoj grani jer PSG neće htjeti ispasti smiješan pa se odreći superstara kojeg se jedva domogao prošlog ljeta.

David de Gea, već se trebao preseliti na Santiago Bernabéu. U ljeto 2015. Rafael Benítez priopćio je najbliskijim suradnicima da je njegov dolazak izvjestan, ali su Realovi administrativci poslali Manchester Unitedu ugovor minutu nakon isteka prijelaznog roka! Ako bi crveni vragovi za bivšeg Atleticova vratara istaknuli cijenu višu od 120 milijuna eura, Pérez bi se okrenuo Courtoisu u nadi da će Abramovič biti skromnijih potraživanja. Nije sasvim jasno zašto je Real zapeo za novog čuvara mreže kad Keylor Navas uredno obavlja posao, no činjenica je da su Madriđani u siječnju pokušali namamiti Athleticova vratara Kepu Arrizabalagu. Nakana im se izjalovila jer su Baski 23-godišnjaku brzo poboljšali ugovor i postavili otkupnu klauzulu na 80 milijuna eura – previsoko za vratara koji još nije dosegao međunarodnu slavu.

U Realovu se sjedištu, dakle, nazire skora mahnita potrošačka aktivnost koja prijeti nadmašiti potrošnju u prijelaznim rokovima 2009. i 2010. kad su na Bernabéu odsjeli CR, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, Di María... Budući da je Real izbio na drugo mjesto Deloitteove svjetske ljestvice zarade sa 674,8 milijuna funti u sezoni (iza Manchester Utd-a, ispred Barcelone), na prvi se pogled čini da financiranje nove generacije galaktičara nije upitno.

Ipak, kraljevićima se otvara rupa jer nisu uspjeli prodati pravo imenovanja stadiona koncernu iz Abu Dhabija za 290 milijuna eura niti sklopiti novi ugovor za korištenje sportske opreme. Možda se Pérez na ljeto neće moći rasprostrti koliko bi želio, a jedna okolnost prijeti upropastiti cijelu koncepciju: povišica Cristianu Ronaldu na stotinjak milijuna eura bruto.