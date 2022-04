Fiorentina dobila toskanski derbi na domaćem terenu

U prvoj nedjeljnoj utakmici 31. kola talijanske Serie A, u toskanskom derbiju, Fiorentina je na domaćem terenu bila bolja od Empolija te je pobijedila 1-0.

U 57. minuti gostujući igrač Luperto je dobio drugi žuti karton, a odmah potom je Fiorentina postigla jedini pogodak na utakmici. Biraghi je ubacio, a Argentinac Nicolas Gonzalez je glavom pogodio za tri domaća boda.

Fiorentina je unatoč pobjedi ostala na osmom mjestu. Ima 50 bodova, odnosno, bod manje od Atalante i Rome. Empoli je, pak, ostao na dosadašnjoj trinaestoj poziciji.

U nedjelju još, od 15 sati, igraju Atalanta - Napoli i Udinese - Cagliari. U 18 sati počinje dvoboj Sampdorije i Rome, a u 20:45 sati derbi Juventusa i Intera.

U ponedjeljak se sastaju Verona - Genoa i Milan - Bologna.

Serie A, 31. kolo:

Fiorentina - Empoli 1-0 (Gonzalez 58)

Foto: Valentina Giannettoni / ipa-agency.net Terracciano fiorentina parade during ACF Fiorentina vs Empoli FC, italian soccer Serie A match in Florence, Italy, April 03 2022 Photo: Valentina Giannettoni / ipa-agen/IPA