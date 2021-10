Filip Ude ide po novu medalju: Dokazao sam da i s 35 godina nisam za mirovinu

Filip Ude danas će u japanskom gradu Kitakyushuu, u finalu vježbe na konju s hvataljkama, nastupiti četvrti put u finalu na svjetskim gimnastičkim prvenstvima. S 35 godina, nastup u Japanu mu je 11. na SP-ima.

U bogatoj riznici medalja ima sva velika gimnastička odličja. Olimpijsko srebro iz Pekinga je svakako na vrhu piramide, koju čine i svjetsko srebro iz Nanninga 2014. i dva europska srebra, u Lausanni 2008. i Mersinu 2020., a bio je i mediteranski doprvak i europski juniorski te pritom izborio čak 62 finala u Svjetskom kupu i osvojio 16 medalja...

Kći Eva mi je najveća podrška

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 09.06.2021., Osijek - Konferencija Svjetskog kupa u gimnastici DOBRO World Cupa Osijek 2021. na kojoj su nazocili clanovi i clanice hrvatske gimnasticke reprezentacije. Filip Ude Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Ždrijeb mu je donio startni broj dva u današnjem finalu koji počinje u 10.50 po srednjoeuropskom vremenu (prijenos na HRT 2 od 9.10).

– Najsretniji sam kad me moja Eva može gledati na televiziji. I kad se ponosi svojim tatom. Nema veće sreće od toga. Jako mi nedostaje i ovim je putem pozdravljam i šaljem joj veliku pusu. Dosta sam smiren, ovo mi je treći pojedinačni finale na SP-u. U oba sam odradio vježbu. Jednom sam osvojio peto mjesto, drugi put srebro. Na žalost ili na sreću, ne znam, vidjet ćemo, neću raditi svoju najtežu vježbu i element busnar zato što je nisam stigao dobro uvježbati. Slučajno mogu napraviti tu vježbu, ali odlučili smo da je bolje da ne eksperimentiramo. Imat ću dosta slabiji start od ostalih vježbača. Ja idem sa 6,1, a oni sa 6,5, 6,6, tako da će mi biti teže boriti se u finalu s njima. Ipak su pola boda u prednosti. Ali, na žalost, ovaj put zbog ozljede ramena nisam stigao uvježbati busnari. Žao mi je što ne mogu pokazati sve što inače znam – istaknuo je Ude.

Čime biste bili sretni kada danas završi finale?

– Bio bih sretan da završim finale s vježbom od početka do kraja i da budem zadovoljan izvedbom. Sretan sam i sada. Postavio sam si cilj prije nego što smo otišli na SP. Znao sam da nemam spremnu najtežu vježbu. Moj je cilj bio samo da uđem u finale i sam sebi, a i drugima, dokažem da sam još tu. Da sam među osam najboljih na svijetu i s 35 godina, a to sam i napravio. U finalu vježbat ću opušteno pa što bude. Potrudit ću se da napravim svoje, da ponovim vježbu iz kvalifikacija i nadam se da će mi to uspjeti – istaknuo je Filip.

Premjestili nas u bolji hotel

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 10.06.2021., Osijek - Prvi dan kvalifikacija na Dobro World cup Osijek 2021. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako podnosite sve ove dane karantene u Japanu?

– Svima nam je isto. Nemam se što previše žaliti. Vrijeme kratim gledajući filmove i serije i surfajući internetom. Jučer su nas preselili u bolji hotel, imamo napokon i bolji internet, hrana se poboljšala, sve je bolje. Mislim da će zadnji dan biti i hrana i sve drugo najbolje, ali zakasnili su sa svime time. Svi smo očekivali malo drukčiju organizaciju, sve drukčije, ali eto, uvijek vas netko može iznenaditi – zaključio je Filip.

Ude je prvu veliku medalju, srebrnu, osvojio 2008. na Europskom prvenstvu u Lausanni u finalu vježbe na konju s hvataljkama. Nešto kasnije iste godine ispisao je povijest – bio je drugi na Olimpijskim igrama u Pekingu.