Fifin novi pravilnik: Plaće igračicama i u trudnoći! Više neće odlaziti iz sporta

Hrvatski treneri pozdravili su nove mehanizme zaštite koje je nedavno donijela Fifa, a koji bi s pravne strane trebali zaštititi njih te, posebno, igračice ženskog nogometa. Naime, vijeće krovne svjetske nogometne organizacije usvojilo je izmjene pravilnika kojima se postavljaju minimalni globalni standardi za nogometašice, posebno vezano za majčinstvo, kako bi se omogućio nastavak razvoja ženskog nogometa.

Tako će, primjerice, rodiljni dopust biti definiran kao razdoblje od najmanje 14 tjedana plaćenog dopusta, s time da najmanje osam tjedana treba koristiti nakon porođaja, a rodiljni dopust mora biti plaćen u iznosu jednakom dvije trećine ugovorene plaće tijekom trajanja ugovora.

Boris Cesarec, trener s jedanaest godina staža u ženskim prvoligašima Pregradi i Viktoriji, smatra da bi to bila odlična stvar u idealnoj situaciji, što kod nas nije slučaj s obzirom na to da sve nogometašice u Hrvatskoj imaju amaterski status. Dio njih, dodaje, ima sklopljen stipendijski ugovor, no pritom se uvijek gleda da to bude iznos koji ne premašuje minimalac na koji bi klubovi trebali platiti porez.

– Profesionalci u sportu imaju status obrtnika koji bi dio svojih bruto primanja trebali izdvajati za doprinose, dok su nogometašice amaterke koje mogu zasnovati samo stipendijski ugovor. Međutim, globalno gledajući, apsolutno stojim iza toga da sva prava trebaju biti zajamčena – kaže Cesarec.

Nogometašice koje ostanu u drugom stanju dosad su bile prisiljene prekinuti karijeru. Na određeni način same su sebi tempirale kraj i, za razliku od muških kolega, završavale igračku priču u dobi kada još nisu dosegnule zenit. Prema Cesarčevim riječima, s rješenjem koje predlaže Fifa, one bi ipak dobile nekakvu stimulaciju za nastavak karijere.

– Novim pravilnikom žene bi se mogle dulje zadržati u nogometu i dosegnuti svoj vrhunac. To bi bilo od velike važnosti jer, za razliku od muškaraca kod kojih do pada sposobnosti i forme većinom dođe odmah nakon tridesete, žene su između tridesete i četrdesete godine najkvalitetnije – ističe Cesarec, koji je u bogatoj karijeri radio i u muškom i u ženskom nogometu.

Promjene uključuju i nove odredbe za poziciju trenera, koje stvaraju pravnu sigurnost za njihov radni odnos. Kao dio nove regulacije, termini “trener”, “profesionalni klub” i “isključivo amaterski klub” sada su izričito definirani, a određeni su i minimalni standardi za ugovore o radu.

– Obveze trenera kod nas su na razini profesionalaca, iako u biti nije tako. Nama je trenerski posao većinom honorarni rad uz neko drugo redovito zanimanje. Sada oni vjerojatno žele zaštititi trenere na način da bi im bio zajamčen propisani minimalac – kaže Cesarec i dodaje:

– Zagrebački nogometni savez je po tom pitanju nekoliko stepenica iznad ostalih saveza i pokriva plaće trenera. Kod ostalih klubova isplate se rade na temelju donacija HNS-a, odnosno sportskih zajednica mjesta u kojima su registrirani ti klubovi.

Brođanin Miroslav Buljan, koji iza sebe također ima bogat trenerski staž u muškom i ženskom nogometu, drži kako ženama treba omogućiti da poslije rodiljnog dopusta nastave karijeru, a ova će ih odluka sigurno motivirati u tome.

– Isplata naknada nogometašicama u vrijeme trudnoće po meni je prije svega humana gesta i besprijekorno dobar prijedlog. Ako se usvoji, vjerujem da će mnoge ostati u nogometu, a ako do toga ne dođe, odustat će i posvetiti se isključivo majčinstvu – kaže Buljan.

Što se tiče promjena koje bi trebale donijeti pravnu sigurnost trenerima, Buljan smatra da su treneri koji rade u Prvoj i Drugoj hrvatskoj ligi relativno dobro zaštićeni, jer klub koji im da otkaz još uvijek ima određene obveze prema njima, dok svi ostali nisu.

– Trener koji je zaštićen i koji ima ugovor, ima i mirnoću u radu. On je svjestan toga da klub neće vući nepopularne poteze preko koljena. Ja sam u karijeri dobio samo jedan otkaz, u Slavenu Belupu, ali imao sam ugovor i bio sam u radnom odnosu sve dok nisam pronašao drugi klub. Tako da sam još nekoliko mjeseci nakon otkaza primao plaću u Slavenu – kaže Buljan, ali i upozorava:

– U nižim ligama većina trenera nema nikakve ugovore i sve se radi ad hoc. Ja smatram da svi treneri trebaju biti zaštićeni, bez obzira na rang – zaključuje Buljan.