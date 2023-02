'Federer nije blizu Novaka. Zbog Đokovića i Kyrgiosa tenis je popularan, a mediji ih uništavaju'

Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je u nedjelju prvi grand-slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) nakon tri sata igre. Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. grand-slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom.Također, u ponedjeljak se vratio na prvo mjesto ATP ljestvice.

Prije samog turnira, s Australcem Nickom Kyrgiosom odigrao je revijalni meč u Rod Laver Areni u Melbourneu, u kojem je uživalo više od 15. tisuća navijača. Susret održan tri dana uoći početka Australian Opena bio je zabavnog karaktera, a pobjedu je na kraju nakon tri seta odnio Kyrgios (4-3, 2-4, 10-9).

Popularni Twitter profil We Are Tennis svoje je pratitelje na društvenoj mreži upitao koje je njihovo nepopularno mišljenje o zbivanjima u bijelom sportu i tenisu kao takvom.

- Treba dopustiti ljutnju, pokazivanje frustracije. Tenis se još uvijek drži ovog konzervativnog ponašanja zahtijevajući da se drže 'kodeksa'. U svim ostalim sportovima je dopušteno, osim u tenisu, koji je ironično možda najfrustrirajući sport - napisao je jedan korisnik.

