Fabio Cannavaro nakon Dinama odlazi na drugi kraj svijeta? Evo tko mu se javio i ponudio posao

Samo nekoliko tjedana nakon što je napustio klupu zagrebačkog Dinama, legendarni talijanski nogometaš i trener Fabio Cannavaro ponovno je tražena roba na trenerskom tržištu. Prema informacijama uglednog transfer-stručnjaka Fabrizija Romana, Cannavaro je dobio dvije konkretne ponude za preuzimanje klubova iz Meksika. Donedavni trener Dinama trenutno je bez angažmana nakon što mu je hrvatski prvak uručio otkaz početkom travnja. Njegova epizoda u Maksimiru bila je kratka i turbulentna, obilježena s nekoliko bljeskova, ali i razočaravajućih rezultata koji su kumovali prijevremenom rastanku. Ipak, čini se da Talijan neće dugo čekati na novi posao, budući da je interes za njegove usluge stigao s druge strane Atlantika, kako je izvijestio Fabrizio Romano. Detalji o kojim se meksičkim klubovima radi zasad nisu poznati, no sama činjenica da ponude postoje ukazuje na to da Cannavarov ugled u nogometnom svijetu i dalje ima težinu, unatoč ne baš uspješnoj avanturi u Hrvatskoj.

Cannavaro (51) je preuzeo klupu Dinama krajem prosinca 2024. godine, i postao tada već treći trener plavih u sezoni. Njegov dolazak pobudio je velika očekivanja, s obzirom na impresivnu igračku karijeru tijekom koje je osvojio Svjetsko prvenstvo s Italijom 2006. godine te iste godine i Zlatnu loptu. Međutim, trenerski put pokazao se znatno trnovitijim. U 14 utakmica na klupi Dinama, ostvario je sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. U domaćem prvenstvu vodio je momčad u deset susreta, zabilježivši pet pobjeda, dva neriješena ishoda i tri poraza. Kap koja je prelila čašu bio je težak poraz od Istre 1961 (3:0) u Puli, nakon kojeg je Dinamo zaostajao osam bodova za vodećim Hajdukom, uz osam kola do kraja prvenstva. Uz to, Dinamo je pod njegovim vodstvom ispao i u četvrtfinalu Hrvatskog kupa od Osijeka (1:0).

Unatoč neuspjehu u ostvarivanju domaćih ciljeva, Cannavarov Dinamo zabilježio je pamtljivu pobjedu u Ligi prvaka, svladavši Milan s 2:1 u grupnoj fazi natjecanja. Bio je to trenutak koji je dao nadu navijačima, no na kraju nije bio dovoljan za prolazak u nokaut fazu, jer je Dinamo zbog lošije gol-razlike ostao mjesto "ispod crte". Uprava kluba zahvalila mu je na "velikom trudu, posvećenosti i prijateljstvu", zaželjevši mu sreću u budućim sportskim i životnim izazovima, a momčad je do kraja sezone preuzeo njegov dotadašnji pomoćnik Sandro Perković. Prije dolaska u Dinamo Cannavaro je kratko vodio Udinese u talijanskoj Serie A, uspjevši ih spasiti od ispadanja u šest utakmica koliko je bio na čelu kluba.

🚨🇲🇽 Former Ballon d’Or Fabio Cannavaro has been approached by two top clubs in Mexico in the recent days.



Talks have taken place with Cannavaro open to the challenge and intrigued by the idea of managing in Liga MX. pic.twitter.com/GrbvApTVp6