Evo zašto ne može biti najbolji: silovanje, pucnjava, ubojstvo nerođenog djeteta...

Jon Jones nikad neće moći biti najveći MMA borac svih vremena. Možemo ga smatrati sjajnim borcem, dakako, ali za titulu najboljeg borca u povijesti nije vam dovoljno biti primjer samo u vještinama na borilištima, već morate biti primjer i izvan njih, a to UFC-ov prvak poluteške nikad neće biti.

Posljednji je slučaj njegovih nedjela ovaj nedavni u kojem je tijekom pandemije koronavirusa u pijanom stanju upravljao automobilom u Albuquerqueu, napravio pomutnju u prometu te izašao iz automobila i počeo pucati iz vatrenog oružja. Uhićen je, a u izjavi je rekao da mu je žao i da se ne zna nositi sa svojim najvećim neprijateljem - alkoholom.

Gledajte, mnoge sportske zvijezde su tijekom svoje karijere prošle skandal, bilo riječ o antidopinškom tekstu, činu nasilja ili bilo čemu sličnom. Međutim, može im se oprostiti ako načine grešku i onda nauče iz nje. Jonesu se od svibnja 2012. takve greške konstantno događaju i jasno je da se promijeniti - neće, kao što je jednom prilikom i rekao njegov najljući rival Daniel Cormier. Zagriženi fanovi Jona Jonesa će vam reći da ne trebate biti svećenik da biste bili smatrani vrhunskim borcem. Nek' malo stanu i razmisle, nije riječ o uličnim tučnjavama, već o profesionalnom sportu kojeg gledaju i mladi te u tim ljudima pronalaze svoje uzore. Možete biti ignorantni i gledati samo na sport, no to nije realno sagledavanje ove ili bilo koje slične situacije. Isto tako, isti će vam reći da je Jones žrtva ovisnosti, a ne krivac, no takvu tvrdnju demantira činjenica da Jones ima i više nego dovoljno novaca da bi potražio psihološku pomoć. Kad je prvi i jedini put išao na terapiju odvikavanja od alkohola, napustio ju je nakon jednog punog dana. Hajdemo pregledati vremensku crtu Jonesovih propusta, nedjela i izlika te sukladno tome donijeti pošten zaključak.

U svibnju 2012. godine Jones se u Binghamtonu (blizu New Yorka) pod utjecajem alkohola i marihuane automobilom zabio u telefonsku govornicu. Nije dobio kaznu zatvora, nego je platio tisuću dolara novčane kazne te mu je vozačka dozvola oduzeta na šest mjeseci. Također, UFC je u potpunosti zanemario ovaj događaj te mjesec dana nakon organizirao priredbu u kojoj je Jones trebao braniti svoj naslov. Ne samo to, već je UFC na kraju otkazao, pazite, cijelu priredbu samo zato što se Jones jednostavno nije htio boriti protiv svojeg izazivača Chaela Sonnena. To je bila prva otkazana priredba u dugogodišnjoj povijesti organizacije.

Nadalje, u travnju 2014. Jones je optužen za homofobne ispade prema švedskom ljubitelju UFC-a. Jones je odbacio pritužbe objasnivši da mu je mobitel hakiran. Pri kraju godine Jones je uoči borbe s Cormierom bio pozitivan na kokain, strogo zabranjenu drogu u antidopinškom programu. Organizacija je dala sve od sebe zataškati situaciju, no u travnju 2015. je USADA donijela naputak skinuti pojas s Jonesa, pa je UFC bio primoran to učiniti.

- Nisam ovisnik o kokainu. Napravio sam glupu odluku i šmrkao sam prije borbe. Ispričavam se, bit ću bolji čovjek - rekao je tada Jones.

Tjedan dana nakon Jones je pod utjecajem alkohola i marihuane ponovno vozio te skrivio prometnu nesreću zabivši se u automobil kojeg je vozila trudna žena. "Bonny" je pobjegao s mjesta nesreće, a žena je bila prisiljena napraviti pobačaj. Jones je dobio godinu i pol dana uvjetne kazne, a UFC ga je suspendirao na godinu dana.

Čim je suspenzija završila, Jones se u travnju 2016. opet borio za naslov. Pobijedio je Ovincea Saint-Preuxa, a tri mjeseca nakon toga (uoči revanša s Cormierom) bio je pozitivan na klomifen i letrozol pa mu je tako ponovno oduzet pojas.

Ni druga borba s Cormierom nije prošla bez kontroverze. Jones ga je u srpnju 2017. uspio nokautirati, no utvrđeno je da je prije meča bio pozitivan na turinabol, pa je tako ponovno izgubio pojas za zelenim stolom, a odluka borbe promijenjena je u no-contest, odnosno "bez završetka".

Nešto više od godinu dana kasnije (u prosincu 2018.) Jones je ponovno dobio priliku boriti se za naslov koji nije imao vlasnika. Protivnik mu je bio drugi najljući rival Alexander Gustafsson, a borba se trebala održati u Las Vegasu. Pogađate, Jones je ponovno bio pozitivan na doping-testu, ponovno na turinabol, pa je Sportska komisija Nevade zabranila sudjelovanje u borbi. No, UFC-ovi doktori su izjavili da se turinabol prikazuje tek u tragovima te da je ta količina zanemariva, pa je UFC cijelu priredbu (tjedan dana prije održavanja?!) prebacio u Kaliforniju koja je Jonesu dozvolila nastup. Mnogim navijačima su propala noćenja u hotelu te avionske karte, mnogi novci su izgubljeni, no važno da se Jones uspio boriti i pobijediti Gustafssona pod utjecajem nedozvoljenih sredstava.

Jones je postao prvak poluteške čiji naslov drži još uvijek, no ni to ga nije spriječilo u nastavku svojeg "nestašluka". U travnju 2019. godine je napao konobaricu u Eubank Snowclub kafiću u Albuquerqueu. Potvrđeno ju je da ju je ošamario te krenuo gušiti dok ju je ljubio po vratu, a ona ga molila da prestane. Sud mu je izrekao 90 dana uvjetne kazne te zabranu pojavljivanja u javnosti.

Sve su ovo potvrđena nedjela koja stoje crno na bijelo u sudskim spisima te spisima anti-dopinških agencija. Zapravo, ne treba nam nikakav zaključak, najbolje je pustiti čitateljima na vlastitu interpretaciju. Treba li se nakon ovog svega Jones i dalje smatrati najboljim borcem svih vremena? A gledajte, nismo ni spominjali činjenicu da se protiv gotovo svakog suparnika služio ilegalnim tehnikama poput stavljanja prsta u oči te ilegalnih koljena, što je većinom prošlo nekažnjeno...

