Evo odakle Barceloni sva 'lova' za transfere, katalonski klub bacio se u prodaju prava

Španjolski nogometni velikan Barcelona je američkom investicijskom fondu "Sixth Street" prodala još 15 posto televizijskih prava za razdoblje od 25 godina.

Barca je istom fondu ranije prodala 10 posto tv prava i tada su zaradili 207,5 milijuna eura.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona unveil Andreas Christensen - Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, Spain - July 7, 2022 FC Barcelona new player Andreas Christensen during the unveiling REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

Koliko su dobili za još 15 posto iz Barcelone nisu objavili, ali španjolski tisak piše da se radi o približno 400 milijuna eura.

Ova financijska injekcija pomoći će Barci da ispoštuje financijski fair-play i servisira postojeće troškove poput transfera Roberta Lewandowskog i Brazilca Raphinhe koji su ih ukupno koštali 110 milijuna eura.

