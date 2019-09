Evo gdje večeras možete gledati veliko finale, poželimo sreću Hrvatskoj!

Do prije nekoliko dana za njih u Hrvatskoj gotovo nitko nije znao, a danas su senzacija. Hrvatski futsal reprezentativci do 19 godina čudesno su ušli u polufinale Europskog prvenstva pobjedom protiv Portugala u polufinalu, a u današnjem finalu očekuje ih još jedna futsal velesila – Španjolska.

Izbornik ove čudesne generacije je legenda futsala i malog nogometa Marinko Mavrović, a u petak nam se javio iz Letonije i objasnio koliko su iznenađenje učinili.

– Senzacija je već i to što smo se uopće plasirali na Euro jer za to smo u kvalifikacijama trebali izbaciti Italiju. A ovaj ulazak u finale je iznenađenje u rangu da Dinamo slavi u gostima kod Manchester Cityja, odnosno da Ovčji Otoci u Maksimiru pobjede Hrvatsku. Napravili smo čudo – u jednom dahu kazao nam je Marinko Mavrović, u malonogometnim krugovima poznatiji kao “Buraz”.

Plakao zbog suspenzije

Kakvo je iznenađenje učinila Hrvatska, potvrđuju i sljedeće činjenice. Za početak, Portugal, Španjolska i Ukrajina za prvenstvo su se pripremali mjesec dana, a naši su se dečki okupili svega 9-10 dana prije početka prvenstva u Letoniji. Razlog? Dio igrača, prvenstveno oni iz Dalmacije, radili su kao sezonci!

– To ljudima djeluje čudno, ali mi smo navikli na to. Od futsala se u Hrvatskoj većinom ne može živjeti pa je logično da svi dečki nešto rade ili idu u školu i studiraju – kaže Mavrović.

Na prvenstvu na kojem je sudjelovalo osam momčadi Hrvatska je bila izuzetak po još nečemu. Naime, jedino naši igrači nemaju dnevnice.

– Ma kakve dnevnice, navikli smo mi da ih ne dobivamo. Ni igrači ni stručni stožer – kaže izbornik te dodaje:

– Mi se ne ljutimo zbog toga na Hrvatski nogometni savez, svjesni smo da puno ljudi i ne zna za futsal pa nam je takav onda i status. No u posljednje vrijeme stvari su se promijenile nabolje, Savez nam puno više pomaže. A s ovim uspjehom siguran sam da će biti još bolje.

Među 14 Mavrovićevih izabranika šestorica su iz Split Tommyja, trojica iz Futsal Dinama, dvojica iz Uspinjače te po jedan iz Crnice, Aurelije i Osijek Kelmea.

Po čemu su to onda naši dečki bolji od suparnika koji imaju neusporedivo bolje uvjete za rad?

– Mi nemamo novca kao ostali u europskom futsal vrhu, ali imamo najveće srce i nevjerojatno zajedništvo. Cijeli sam život u malom nogometu i futsalu, ali nikada nisam vidio ovakvo zajedništvo. Nema ljubomore kod onih koji igraju manje, svi se međusobno bodre, navijaju. A u svlačionici se jednako pjevaju dalmatinske, slavonske, zagrebačke pjesme – opisuje nam izbornik te dodaje jedan detalj koji sjajno opisuje to zajedništvo:

– Uoči polufinala analizirali smo na videu Portugalce i pjevali domoljubne pjesme. Hrstić usred toga počne plakati jer zbog žutih kartona ne može igrati polufinale, ma to je čudesno! I onda istog tog Hrstića vidim kako se trese od sreće nakon naše pobjede, utrčava u teren i veseli se kao da je on zabio taj pobjedonosni gol. To je klapa, to su ovi dečki.

Čak 15 sati na aerodromu

U današnjem finalu protiv Španjolske (19 sati, Sportklub) furija je veliki favorit kladionica, a i njihova 3:0 pobjeda u skupini potvrđuje da su barem na papiru favoriti za zlato.

– Da, ali mi smo dan uoči te utakmice bili 15 sati na aerodromu u Frankfurtu čekajući presjedanje za Rigu. To nas je sigurno jako iscrpilo. U toj prvoj utakmici nismo bili na razini na kakvoj smo sada. A i sada će nas se Španjolci sigurno više bojati, jer gledali su kako rastemo iz utakmice u utakmicu.

Prvi dan prvenstva nas nitko nije pozdravljao po hotelu, a sada ne postoji nijedan čovjek iz organizacije, pa Rusi, Španjolci ili Portugalci, svi nas pozdravljaju s nevjerojatnom dozom respekta.Otkrio nam je Mavrović što će reći dečkima uoči finala.

– Reći ću im da se finale ne igra, već dobiva! Mi nikome ne priznajemo da je bolji, vjerujem da moji dečki mogu prirediti još jednu senzaciju i podignuti pobjednički pehar!

Kako god finale završi, sigurno je da se za budućnost futsala ne moramo brinuti. Počelo se raditi jako dobro u klubovima, imamo puno odličnih trenera, a rezultati se sada vide u reprezentaciji...

Futsal reprezentacija:

Nikola Čizmić (Split Tommy)

Filip Radaj (Crnica)

Josip Jurlina (Split Tommy)

Jakov Hrstić (Split Tommy)

Vicko Radić (Split Tommy)

Toni Rendić (Split Tommy)

Božo Sučić (Split Tommy)

Dominik Cvišić (Futsal Dinamo)

Mateo Mužar (Futsal Dinamo)

Fran Vukelić (Uspinjača Gimka)

Antonijo Papac (Uspinjača Gimka)

Duje Dragun (Aurelija)

Jakov Mudronja (Futsal Dinamo)

Filip Petrušić (Osijek Kelme)

Izbornik: Marinko Mavrović