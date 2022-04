Evo gdje gledati borilački spektakl Fury-Whyte

Prvak WBC-a i Ring Magazina Tyson Fury nastojat će učvrstiti svoj status najboljeg borca ​​u diviziji. Challenger Dillian Whyte imat će za cilj šokirati svijet boksa.

Uzbuđenje oko okršaja samo se pojačalo posljednjih nekoliko dana jer Whyte - sve do tjedna borbe - nije sudjelovao na konferencijama za tisak ili promotivnim događajima.

Fury je do sada pobijedio u 31 borbi, uz 22 nokauta, a u jednoj je remizirao kao profesionalac. Whyte je pobijedio 28, uz 19 prekida, ali je dva puta okusio poraz.

Najveći okršaj svih britanskih teškaša u povijesti?

Tijesnu pobjedu Joea Bugnera nad popularnim Henryjem Cooperom u 15 napornih rundi na Wembley Areni 1971. pratili su milijuni na televiziji, dok je 26.000 navijača u Cardiffu svjedočilo kako je prvak Lennox Lewis nokautirao nacionalno blago Franka Bruna 1993. godine.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - Tyson Fury v Dillian Whyte Weigh-In - BOXPARK Wembley, London, Britain - April 22, 2022 Tyson Fury and Dillian Whyte during the weigh-in Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Obje su borbe čvrsti primjeri okršaja britanskih teškaša koji su zaokupili maštu šire javnosti, ali samo na brojkama, Fury-Whyte sada može postati najveća borba.

Više od 94.000 navijača ispunit će stadion Wembley što je rekordan broj u Europi.

"Spreman sam za rock and roll", rekao je Whyte na konferenciji za medije u četvrtak. "Sve znači boriti se u svojoj zemlji i za svjetsku titulu."

Borba će u Hrvatskoj biti dostupna na drugom programu ArenaSporta. Prijenos priredbe počinje u 19 sati.