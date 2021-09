Everton preokretom do pobjede, slavlje Bologne, treći poraz Verone

U posljednjem susretu trećeg kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je pobijedila Veronu sa 1-0, a pogodak odluke je zabio Mattias Svanberg u 78. minuti. Za goste nisu nastupili hrvatski nogometaši Nikola Kalinić i Ivor Pandur.

Bologna je odlično ušla u sezonu i u prva tri kola osvojila je sedam bodova, dok je Verona upisala i treći poraz. Na ljestvici vode Roma, Milan i Napoli sa po devet bodova, dok Inter, Udinese i Bologna imaju po sedam bodova. Verona i Salernitana su na začelju bez bodova.

Foto: Darren Staples/Newscom/PIXSELL September 13, 2021, Liverpool, United Kingdom: Liverpool, England, 13th September 2021. Andre Gomes of Everton (C) reacts after his shot goes wide during the Premier League match at Goodison Park, Liverpool. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

U susretu 4. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je pobijedio Burnley sa 3-1 okrenuvši rezultat s tri gola u razmaku od šest minuta. Gosti su poveli u 53. minuti golom Bena Meea, no Everton je u razmaku od 60. do 66. zabio tri gola za veliki preokret.

U 60. minuti je izjednačio Michael Keane, pet minuta kasnije Andros Townsend je zabio za 2-1, a samo minutu kasnije Demarai Gray je postavio konačnih 3-1.

Everton sada ima 10 bodova kao i Manchester United, Chelsea i Liverpool, dok je Burnley na 18. poziciji s jednim bodom.