Espanyol smijenio trenera dva kola prije kraja prvenstva

Španjolski prvoligaš Espanyol, trenutačno 13. na ljestvici, smijenio je trenera Vicentea Morena koji ima ugovor do 2023., objavio je klub na svojim službenim stranicama.

- Espanyol je odlučio ne nastaviti suradnju s Vicenteom Morenom kao trenerom prve momčadi - dodaje klub koji je također smijenio i sportskog direktora Joaquína Péreza Rufetea.

Unatoč porazu 1:2 od Alavésa, Espanyol je osigurao ostanak u Prvoj ligi. Međutim trener nije uspio zadovoljiti čelnike kluba koji su mu odlučili dati otkaz dva kola prije kraja prvenstva nakon što je klub osvojio samo jedan bod od mogućih 15 u zadnjih par kola.

Espanyol je u seriji od pet utakmica bez pobjeda u Ligi (četiri poraza i jedan neriješeni), a do kraja prvenstva mu preostaje susret protiv Valencije kod kuće u subotu u 18.30 sati i u zadnjem kolu gostovanje kod Grenade sljedeći vikend.

Moreno je za kormilo Espanyola stigao u kolovozu 2020. kada je klub bio u drugoj ligi. Prije toga je vodio Jerez, Gimnastic iz Tarragone i Mallorcu.

Trenutačno klub nije naveo tko je kandidat za klupu, no AS piše da će trener druge momčadi Espanyola Luis Blanco voditi momčad do kraja prvenstva prije nego se nađe zamjena.