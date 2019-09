Englezi se dohvatili Slavena Bilića, zabavlja ih jedan neobičan detalj

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić ovoga se ljeta vratio u Englesku i preuzeo West Bromwich Albion. WBA je trenutačno na 12. mjestu druge lige s četiri boda manje od vodećeg Swansea.

Bilić je popularan na Otoku, navijači ga vole jer je kao igrač i trener bio u West Hamu. Hrvatski trener često nastupa u emisijama i daje izjave, a Englezi su primijetili da često koristi poštapalicu "and all that" (i sve to).

Stoga su na popularnoj Twitter stranici West Ham Clips složili kompilaciju na kojoj je Bilić svoju omiljenu poštapalicu izrekao 52 puta. Pogledajte.