Englezi oduševljeni asistencijom 'vatrenog': Lijeva noga Perišića treba biti zabranjena

Ivan Perišić je pokazao da zaslužuje mjesto u udarnih 11 Tottenhama, trener Conte bi morao ozbiljno razmisliti koga će staviti na lijevu stranu momčad Spursa.

U samo 10 minuta hrvatsko reprezentativni krilo odigralo je sjajnu utakmicu i spasilo Tottenham od poraza u gradskom derbiju protiv Chelseaja (2:2).

Vatreni je deset minuta prije kraja, pri vodstvu Chelseaja 2:1, zamijenio Sona i onda u šestoj minuti sudačke nadoknade sjajnim ubačajem iz kornera pronašao Harrya Kanea koji postavlja konačni rezultat.

Ivan je pokazao kako se podjednako dobro služi s obje noge, iz kornera je ubacio ljevicom, iako je prirodno dešnjak.

- Perišić je najbolji lijevi ofenzivni bočni na svijetu -

- Perišićeva lijeva noga treba biti zabranjena, podjednako je dobra kao i desna -

- Perišić je sjajan nogometaš, jedan od mojih omiljenih. Velika šteta što je otišao u Tottenham - samo su neki od komentara na Twitteru.

🇭🇷 Ivan Perišić in just 11 minutes against Chelsea:



🔘 14 Touches

🔘 4 Passes

🔘 100% Passing Accuracy

🔘 5 Crosses

🔘 1 Assist

🔘 2 Chances Created

🔘 1 Big Chance Created

🔘 2 Ball Recoveries

🔘 1 Interception



Different. #CHETOT #TOT #THFC #Spurs pic.twitter.com/th04na7vu6