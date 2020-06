EKSKLUZIVNO U 12 SATI! Dokumentarni film "Pariz – Moskva via Palermo" na portalu Vecernji.hr!

Pariz – Moskva via Palermo, dokumentarni film Andreja Maksimovića posvećen kultnoj, prvoj velikoj, važnoj pobjedi hrvatske reprezentacije, čiju smo promociju gledali na terasi hotela As, vratio nas je u posebno vrijeme kad se svaki izlazak naših “kockica” na veliku scenu iščekivao s posebnim uzbuđenjem i motivacijom. Godine 1994. Hrvatska je zemlja izmučena ratom, među tisućama i tisućama izbjeglica protjeranih 1991. s okupiranih područja sve je više i onih koji gube nadu da će ikad više vidjeti svoje domove, svakodnevica su popisi gradova pod zračnom ili općom opasnošću koji se vrte na ekranima. I smrt. Prestaješ više reagirati na vijesti koje obavezno sadrže “u napadu agresorskih snaga poginulo je...”. A znaš da je tu i nečiji otac, sin, majka, kći...

U takvim vremenima loviš se za svaki tračak nade, sreće, optimizma. Prije Palerma bila je Valencia kad je Ćiro Blažević prvi put okupio naše najbolje nogometne vedete i pobijedio furiju. No bila je to prijateljska utakmica. Ovo u Palermu bile su kvalifikacije, protiv svjetskih doprvaka, na njihovu terenu, u vrućem Palermu... Ta pobjeda ostvarena silnom borbom, majstorijama Šukera, Štimca, Bobana, Ladića... zapalila je plamen ljubavi prema vatrenima koji se nikad nije ugasio vodeći zajedno generacije naših najboljih igrača i navijačke vojske koje su ih pratile u pobjedama i porazima sve do finala Svjetskog prvenstva. Upravo zato Palermo je zaslužio film, priču, dokument vremena kakvih bismo htjeli puno više kad je u pitanju sportska tematika. I nastao je, i to u prilično složenim uvjetima za rad, u vrijeme korone, a na određen je način i prekinuo hrvatsku produkcijsku pasivnost na temu sporta.

Strogi kritičari naći će i zamjerke, ali autor dokumentarca i svi koji su radili na njemu, sudjelovali, počevši od samih aktera utakmica, potpisnika te grandiozne pobjede, kao i neočekivanih, a odličnih sugovornika poput Mirka Galića i Mladena Maloče fenomenalno su dočarali i to vrijeme i mukotrpan put koji su prolazile i naša mlada država i hrvatska reprezentacija.

“Pariz – Moskva via Palermo” odlično portretira i aktere vremena kroz njihove izjave i uspomene, otkriva puno o našem mentalitetu – da smo u stanju i četvrt stoljeća poslije nekog događaja sporiti se oko detalja, heroja i antiheroja, omjera zasluga i slično. Sve je odlučno presjekao kapetan Boban poručivši “bili smo Ćirini i još više svoji”.

